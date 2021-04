L'opposant russe Navalny hospitalisé pour des problèmes respiratoires

MOSCOU, 5 avril (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a été hospitalisé lundi pour soigner des problèmes respiratoires, rapporte le quotidien Izvestia qui cite les services pénitentiaires.

Alexeï Navalny, 44 ans, a déclaré en début de semaine dernière s'attendre à être placé en isolement, alors qu'il purge depuis février une peine de 32 mois d'emprisonnement pour violation de sa liberté conditionnelle.

Il a annoncé mercredi avoir entamé une grève de la faim dans le but de convaincre le centre pénitentiaire où il est détenu, à l'est de Moscou, de lui fournir des soins médicaux adaptés pour soigner ce qu'il a décrit comme des douleurs aiguës au dos et aux jambes. (Anton Zverev; version française Nicolas Delame)