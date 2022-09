L'opposition angolaise demande l'annulation des élections du 24 août

Après les élections les plus serrées depuis l'indépendance du Portugal en 1975, la commission électorale a déclaré le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) vainqueur, prolongeant ainsi son règne ininterrompu de près de cinq décennies et accordant un second mandat au président Joao Lourenco.

Un peu plus de 51% des électeurs ont soutenu l'ex-Marxiste MPLA, a-t-il déclaré. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), son opposant de longue date et ancien ennemi de la guerre civile, a obtenu environ 44 %, son meilleur résultat à ce jour, selon la commission.

L'UNITA a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne reconnaissait pas les résultats du vote, et que diverses plaintes avaient été déposées auprès de la commission électorale. Le parti a cité des divergences entre le décompte de la commission et le propre décompte du parti.

"Le MPLA n'a pas gagné les élections... nous sommes en paix depuis 20 ans, et nous devons maintenant adopter un véritable état de droit démocratique", a déclaré le dirigeant de l'UNITA, Adalberto Costa Junior, dans une adresse à la nation diffusée sur sa page Facebook.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le vice-président du groupe parlementaire de l'UNITA a déclaré au radiodiffuseur portugais RTP qu'à Luanda, la province la plus peuplée d'Angola, il manquait 187 000 voix au parti.

Sur son compte Instagram officiel, l'UNITA a déclaré qu'elle avait intenté une action en justice pour annuler l'élection, confirmant un rapport antérieur de l'agence de presse portugaise Lusa, qui citait une source proche de la direction du parti affirmant que l'affaire répertoriait "plusieurs plaintes, qui équivalent à des illégalités" commises par la commission.

La commission a nié tout acte répréhensible et insiste sur le fait que l'élection était juste et transparente.

Costa Junior a déclaré qu'il s'attendait à ce que la cour constitutionnelle et la commission fassent leur travail en comparant leur décompte de voix avec celui du parti, qui n'a pas encore été entièrement publié.

L'UNITA a décidé de porter l'affaire en justice après que ses plaintes aient été rejetées par la commission mardi.

"Nous ferons tout pour que tous les votes soient effectivement comptabilisés et respectés", a déclaré Costa Junior.

Le tribunal dispose de 72 heures pour informer toutes les parties intéressées, et de 72 heures supplémentaires pour statuer sur la question. Les analystes disent que le parti au pouvoir contrôle la cour, qui est dirigée par un ancien membre du MPLA, mais le gouvernement affirme qu'elle exerce ses pouvoirs de manière indépendante.

Lourenco, 68 ans, s'est engagé à poursuivre les réformes au cours de son second mandat, notamment en privatisant les biens publics mal gérés et en continuant à lutter contre la corruption.

Mais jusqu'à présent, ses réformes n'ont pas réussi à créer une distribution plus équitable de l'immense richesse pétrolière de l'Angola - c'est le deuxième plus grand producteur d'Afrique - qui reste principalement dans les mains de quelques officiels du MPLA bien connectés.