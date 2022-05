L'opposition indienne demande une indemnisation plus élevée pour les décès dus au COVID après un rapport accablant de l'OMS

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a rejeté l'estimation de l'OMS publiée jeudi, selon laquelle 4,7 millions de personnes sont mortes en Inde à cause de la pandémie jusqu'à l'année dernière, lorsque les hôpitaux ont manqué d'oxygène et de lits en raison d'une vague record provoquée par la variante delta.

L'Inde n'a signalé que 524 002 décès dus au COVID-19 - le plus grand nombre après les États-Unis et le Brésil - avec plus de 43 millions d'infections. Les infections réelles se compteraient en centaines de millions dans ce pays de 1,35 milliard d'habitants.

"La science ne ment pas. Modi le fait", a déclaré le numéro deux du Congrès, Rahul Gandhi, sur Twitter, en citant le rapport de l'OMS. "Respectez les familles qui ont perdu des êtres chers".

Il a demandé au gouvernement d'indemniser les familles de chaque personne décédée du COVID avec 400 000 roupies (5 213 $). Le gouvernement donne actuellement 50 000 une fois que les décès sont confirmés comme étant dus au COVID.

Un porte-parole du gouvernement n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le gouvernement a rejeté les estimations de l'OMS car "la validité et la robustesse des modèles utilisés et la méthodologie de collecte des données sont douteuses".

Une source gouvernementale indienne a déclaré qu'ils continueraient à dialoguer avec l'OMS.

L'OMS a déclaré qu'elle n'avait pas encore entièrement examiné les nouvelles données fournies cette semaine par l'Inde, qui a publié mardi ses propres chiffres de mortalité pour toutes les causes de décès en 2020. L'organisme des Nations Unies a déclaré qu'il pourrait ajouter un avertissement à son rapport soulignant les conversations en cours avec l'Inde.

Certains États indiens ont néanmoins accepté d'indemniser un plus grand nombre de familles que ne le suggère leur décompte officiel.

L'État natal de Modi, le Gujarat, par exemple, a enregistré environ 11 000 décès dus au COVID depuis le début de la pandémie, mais a approuvé au moins 87 000 demandes d'indemnisation.

(1 $ = 76,7250 roupies indiennes)