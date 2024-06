Quelques jours avant le début des élections marathon en Inde, en avril, le Premier ministre Narendra Modi a vécu un moment décisif dans sa campagne infructueuse pour conserver sa majorité parlementaire.

S'exprimant dans la circonscription qui comprend la ville du temple hindou d'Ayodhya, le législateur Lallu Singh a déclaré que son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi, cherchait à obtenir une supermajorité à la chambre basse du Parlement afin d'apporter des changements importants à la Constitution.

Les partis d'opposition se sont emparés de la remarque de M. Singh pour affirmer, sans preuve, que le BJP modifierait le document fondateur de l'Inde moderne afin de priver les hindous situés au bas de la hiérarchie des castes de l'accès aux politiques de discrimination positive.

La ligne d'attaque a touché un point sensible, divisant le vote hindou et mettant fin à la domination décennale du BJP dans l'État le plus peuplé du pays. Les sondages d'opinion avaient annoncé une victoire écrasante dans l'État d'Ayodhya, l'Uttar Pradesh, et au niveau national, mais lorsque les résultats sont tombés le 4 juin, le BJP avait perdu 29 sièges dans l'État, soit près de la moitié des pertes subies par le parti dans l'ensemble du pays. "Les gens ont été frappés par le feu", a déclaré Awadhesh Prasad, du parti d'opposition Samajwadi (SP), dont la base est constituée d'électeurs musulmans et de castes inférieures dans l'Uttar Pradesh. Il a réussi à arracher la circonscription ancrée à Ayodhya à M. Singh, qui la détenait depuis 2014.

Malgré tous les efforts du BJP pour démystifier le récit émergent, le mal était fait.

"Le premier ministre et d'autres dirigeants ont essayé d'expliquer aux gens, mais leur humeur était déjà fixée", a déclaré Dileep Patel, un responsable du BJP de l'État à Varanasi. M. Singh s'est refusé à tout commentaire. Pour cet article, Reuters a interrogé 29 dirigeants et travailleurs du BJP et de partis rivaux, quatre analystes et 50 électeurs. Ils ont décrit comment les préoccupations des castes inférieures concernant la discrimination positive, la pénurie d'emplois et la complaisance des militants du BJP se sont combinées pour faire pencher la balance dans l'Uttar Pradesh, qui envoie le plus grand nombre de législateurs au parlement.

Après une décennie de quasi-invincibilité électorale combinant succès économique et discours de suprématie hindoue, le parti de Modi a été réduit à 240 sièges au niveau national. Il n'a pu former un troisième gouvernement qu'avec l'aide d'alliés, dont certains sont réputés pour leur inconstance politique.

Cela nous a rappelé que le BJP ne peut pas considérer les votes hindous comme acquis.

L'APPEL DE LA SUPERMAJORITÉ

Ayodhya était censé être le siège le plus sûr. En janvier, Modi y a inauguré un grand temple dédié à la divinité Lord Ram lors d'une cérémonie qui a suscité une euphorie nationale. Il a également tenu la promesse faite depuis des décennies par le BJP de passer des marges politiques de l'Inde à une force majeure.

Dans son discours, M. Singh n'a pas mentionné le fait de retirer des avantages aux castes inférieures et les collaborateurs de M. Modi ont souvent minimisé les inquiétudes concernant les changements apportés à la constitution, qui garantit des quotas d'écoles et d'emplois publics aux castes et aux groupes tribaux historiquement désavantagés, qui comptent toujours parmi les plus pauvres de l'Inde.

Mais le message s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux, alimentant une campagne d'opposition.

Le chef du parti socialiste, Akhilesh Yadav, a écrit sur les réseaux sociaux que le BJP voulait mettre fin au système de quotas et garder les segments défavorisés de la société "comme leurs esclaves". Lors des rassemblements électoraux, l'allié de M. Yadav et principale figure de proue de l'opposition, Rahul Gandhi, du parti du Congrès, a commencé à brandir une copie de poche de la Constitution, avertissant qu'elle était menacée. Ce message a été repris dans les publicités des médias et par les travailleurs du parti régional en Uttar Pradesh, dont un porte-parole du SP a dit qu'ils étaient au nombre de 600 000.

Les castes de l'Inde coexistent mal les unes avec les autres depuis des millénaires.

Le BJP a longtemps été considéré comme un bastion des hindous des castes supérieures, mais Modi, qui appartient à une caste inférieure, a déjà fait des incursions dans les groupes marginalisés, selon une analyse du Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), basé à Delhi. Il a cherché à unir les hindous en s'éloignant des notions traditionnelles de caste et en mettant l'accent sur les pauvres, les jeunes, les agriculteurs et les femmes, qu'il appelle les quatre castes les plus importantes de l'Inde moderne. Au pouvoir, Modi a successivement soutenu un homme issu d'une caste inférieure et une femme issue d'un groupe tribal pour la présidence largement symbolique de l'Inde.

Un vote hindou relativement uni lors des deux dernières élections nationales a permis au BJP de mettre à l'écart les quelque 200 millions de musulmans de l'Inde et de surmonter des préoccupations de longue date concernant le chômage, l'inflation et la détresse rurale.

Sandeep Shastri, coordinateur d'un programme sur les élections indiennes au CSDS, a déclaré que le nombre de personnes votant principalement sur la base d'une idéologie hindoue semblait avoir atteint un plateau en 2019.

Cette année, le BJP n'a remporté que 54 des 131 sièges réservés aux candidats issus de groupes défavorisés, contre 77 en 2019. Il a remporté huit des 17 sièges réservés en Uttar Pradesh, contre 14 la dernière fois.

Dharmendra Yadav, un jeune homme de 30 ans de la circonscription de Varanasi, issu d'une caste inférieure, a déclaré qu'il pensait que le BJP "aurait mis fin aux réservations".

"Lorsque l'opposition a soulevé la question de la constitution, elle l'a simplement vérifiée pour nous", a déclaré Dharmendra, dont le nom de famille indique une affiliation de caste avec Akhilesh du SP, avec lequel il n'a aucun lien de parenté.

Dharmendra avait auparavant soutenu le BJP, mais il est passé dans l'opposition cette année.

"La politique des castes a toujours une influence majeure dans la ceinture hindi", a déclaré M. Patel, un responsable du BJP de l'État, en faisant référence aux États du centre de l'Inde qui ont été le bastion du BJP depuis 2014.

OÙ SONT LES EMPLOIS ?

Les sondages suggèrent que Modi reste le dirigeant élu le plus populaire au monde.

Mais cette année, la majorité personnelle de Modi dans sa circonscription, centrée autour de la ville sainte de Varanasi, s'est réduite de plus de 300 000 personnes. Il a conservé sa circonscription avec la plus faible marge d'un premier ministre en exercice depuis plus de trente ans.

"Le BJP s'est fortement appuyé sur le leadership du Premier ministre pour gagner des voix et peut-être aussi pour camoufler les problèmes auxquels les gens sont confrontés", a déclaré le chercheur Shastri.

Parmi ces problèmes figure le manque d'emplois créés au cours de la dernière décennie.

Les jeunes électeurs comme Dharmendra ont soutenu le BJP de manière écrasante en 2014, lorsque Modi a promis de créer 20 millions d'emplois par an dans tout le pays. Cette promesse n'a pas été tenue.

Dharmendra a déclaré qu'il avait passé de nombreux examens pour des emplois gouvernementaux en col blanc, très prisés pour leur sécurité et leurs avantages. En février, près de 4,6 millions de personnes se sont portées candidates à 60 000 postes d'agents de police dans l'Uttar Pradesh, avant que le gouvernement de l'État, dirigé par le BJP, n'annule l'examen à la suite d'une fuite en ligne. Ashok Upadhyay, professeur de sciences politiques à l'université Banaras Hindu, a déclaré que cette fuite, qui n'était pas la première et qui s'est répétée en mars, a donné aux jeunes Indiens, qui ont grandi dans un pays de plus en plus inégalitaire, le sentiment que le processus de sélection des emplois était injuste.

En plus des erreurs électorales du BJP, certains électeurs et dirigeants du BJP ont déclaré que le parti avait échoué parce qu'il s'attendait à une nouvelle victoire écrasante et qu'il n'avait pas tenu compte des questions importantes pour les électeurs.

VOUS NE VOULEZ PAS DE VOTES ?

Le réaménagement d'Ayodhya en ville-temple a été précédé par la démolition de milliers de maisons et de magasins. Près de deux douzaines d'habitants, dont des partisans du BJP, ont déclaré à Reuters qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'indemnisation proposée.

Un électeur du SP, qui s'est identifié par son prénom Shakti, a déclaré qu'il faisait partie d'un groupe qui avait fait pression sur les dirigeants du BJP pour obtenir leur soutien.

"Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de ces 10 000 à 20 000 votes d'hommes d'affaires locaux, qu'ils gagneraient de toute façon", a-t-il déclaré.

Un autre commerçant d'Ayodhya a confirmé le récit de Shakti et le dirigeant local du BJP, Veerchand Manjhi, a déclaré qu'il avait également eu du mal à obtenir des autorités qu'elles s'occupent des problèmes des habitants.

Le magistrat du district, Nitish Kumar, a déclaré, en réponse aux questions de Reuters, que le processus d'indemnisation était équitable.

Ratan Sharda, un haut dirigeant du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), le parent idéologique du BJP, a écrit dans le numéro du 16 juin de son magazine "Organiser" que le résultat était un "retour à la réalité".

Les militants et les dirigeants du BJP étaient "heureux dans leur bulle, profitant de l'éclat reflété par l'aura de Modijis, ils n'écoutaient pas les voix de la rue", écrit-il.

LA RÉSILIENCE DU BJP ? Selon Chandrachur Singh, professeur à l'université de Delhi, le BJP conserve de nombreux atouts, notamment un leader bénéficiant d'un soutien populaire au sein du parti, le contrôle du gouvernement de l'État de l'Uttar Pradesh et le soutien de l'influent RSS.

Des analystes tels que Sanjay Kumar, du CSDS, ont noté que le BJP s'est bien comporté dans les États où il n'y avait pas de parti local fort, comme le SP en Uttar Pradesh, qui était capable de capitaliser sur le mécontentement régional.

Et tandis que le Congrès tentait de nationaliser son message selon lequel le BJP représentait une menace pour la discrimination positive, les messages fondés sur la caste avaient moins d'attrait dans les nombreuses villes de l'Inde en voie d'urbanisation. "Dans les zones urbaines, les identités de classe l'emportent sur les identités de caste", a déclaré M. Singh.

M. Patel, du BJP, a déclaré que le parti avait procédé à un examen détaillé des pertes et qu'il était convaincu de pouvoir remporter les élections dans l'État d'Uttar Pradesh, qui doivent avoir lieu d'ici 2027.

"Le BJP gagne ou apprend", a déclaré à Reuters un travailleur du BJP à Ayodhya. (Reportage de Shivangi Acharya à Ayodhya et de Krishn Kaushik à Varanasi ; reportages complémentaires de Rupam Jain, Krishna N. Das et Saurabh Sharma ; Rédaction : Katerina Ang)