L'opposition maintient son avance à Ankara

(Actualisé avec confirmation de la tendance à Ankara)

ANKARA, 31 mars (Reuters) - L'opposition turque maintient son avance dimanche soir à Ankara où le dépouillement des bulletins de vote déposés à l'occasion des élections municipales se poursuit, esquissant peut-être une alternance dans la capitale que le parti du président Recep Tayyip Erdogan contrôle depuis près de 25 ans.

Le principal candidat de l'opposition, Mansur Yavas, du Parti républicain du peuple (CHP, laïc), est crédité de 49,8% des voix contre 47,8% pour l'ancien ministre Mehmet Ozhaseki, qui défend les couleurs de l'AKP (Parti de la justice et du développement), selon des résultats communiqués par la chaîne publique NTV et portant sur plus de 75% des bulletins.

Les premiers résultats fournis à la fermeture des bureaux de vote donnaient l'AKP en tête, mais la tendance s'est inversée.

A Istanbul en revanche, la plus grande ville du pays elle aussi contrôlée par le parti présidentiel depuis un quart de siècle, le candidat de l'AKP, l'ancien Premier ministre Binali Yildirim, est crédité de 50,1% contre 47,3% pour le candidat du CHP. Ces résultats portent sur près de 80% des urnes.

Quelque 57 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer à l'occasion de ce scrutin incertain, puisque les sondages donnaient l'AKP à la seconde place des intentions de vote dans plusieurs grandes villes dont Istanbul et Ankara.

Le scrutin de dimanche était le premier depuis qu'Erdogan a été investi de pouvoirs étendus en juillet dernier. (Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay Arthur Connan, Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André pour le service français)