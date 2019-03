L'opposition revendique sa victoire à Ankara, résultats disputés à Istanbul

(.)

par Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay

ANKARA, 1er avril (Reuters) - L'opposition turque a revendiqué dimanche soir sa victoire à Ankara, battant pour la première fois le parti du président Recep Tayyip Erdogan dans la capitale, et a contesté la victoire de l'AKP à Istanbul.

Kemal Kilicdaroglu, chef du Parti populaire républicain (CHP, opposition), a déclaré que son parti l'avait emporté à Ankara et Istanbul, ainsi qu'à Izmir, la troisième ville du pays.

A Ankara, le principal candidat du CHP, Mansur Yavas, est crédité de 50,6%, devançant de 3,4 points de pourcentage l'ancien ministre Mehmet Ozhaseki, qui défend les couleurs de l'AKP, selon des résultats communiqués par la chaîne publique NTV et portant sur près de 92% des bulletins.

Une défaite marquerait la fin du règne de l'AKP et de ses devanciers à Ankara, qu'ils dirigent depuis près de 25 ans et porterait un coup symbolique au dirigeant turc.

A Istanbul, la plus grande ville du pays, elle aussi contrôlée par le Parti de la justice et du développement (AKP) et ses devanciers depuis un quart de siècle, l'ancien Premier ministre Binali Yildirim, qui portait les couleurs du parti présidentiel, a été donné en tête avec près de trois points d'avance en début de soirée.

L'écart s'est considérablement resserré à mesure qu'arrivaient les résultats. Yildirim s'est néanmoins proclamé vainqueur du scrutin. Mais son adversaire du CHP, Ekrem Imamoglu, a dénoncé une "manipulation" et rappelé que des bulletins de vote étaient encore en dépouillement.

Imamoglu a ensuite annoncé qu'il était "très clair" que son parti l'avait emporté à Istanbul.

D'après les télévisions turques, au dernier pointage, portant sur 98,8% des urnes, il n'y a plus que 4.443 voix d'écart entre les deux candidats (4.111.219 voix pour Yildirim et 4.106.776 pour Imamoglu).

Quelque 57 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer à l'occasion de ce scrutin incertain, puisque les sondages donnaient l'AKP à la seconde place des intentions de vote dans plusieurs grandes villes dont Istanbul et Ankara.

"Il nous faut accepter le fait que nous avons gagné certaines villes et que nous en avons perdues d'autres", a commenté Erdogan. "C'est une nécessité dans les démocraties."

Le scrutin de dimanche était le premier depuis qu'Erdogan a été investi de pouvoirs étendus en juillet dernier. (Arthur Connan, Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André pour le service français)