L'opposition serbe de Bosnie proteste contre les résultats électoraux "volés".

La Bosnie a organisé des élections présidentielles et parlementaires le 2 octobre ainsi qu'un vote pour le président et le vice-président de la République serbe. Les résultats définitifs vérifiés mercredi ont montré que le leader nationaliste vétéran des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, a remporté une course présidentielle serrée avec sa principale rivale, Jelena Trivic.

Les partis d'opposition avaient demandé un recomptage des bulletins de vote, alléguant une fraude généralisée dans les bureaux de vote, et ont organisé deux manifestations le mois dernier, attirant des milliers de personnes dans la capitale de facto de la région, Banja Luka. Ils ont également déposé des plaintes auprès des tribunaux pour demander que le vote soit répété.

Mercredi, la chambre d'appel du tribunal a rejeté toutes les plaintes et la commission électorale a vérifié les résultats définitifs, des mesures dénoncées par les dirigeants de l'opposition qui ont déclaré qu'elles avaient été effectuées sous pression politique.

"Jelena Trivic a été brutalement volée", a déclaré Milan Radovic, membre du Parti démocratique serbe (SDS). "Nous devons nous battre (pour faire en sorte) qu'un tel vol brutal vérifié par une ... institution ne se reproduise plus jamais."

Le nationalisme serbe pur et dur de Dodik et ses liens étroits avec la Russie ont fait craindre que la Bosnie ne se fracture à nouveau selon des lignes ethniques, une génération après sa guerre dévastatrice des années 1990, suscitant l'inquiétude des superviseurs de paix de l'Union européenne et de l'OTAN.

Des centaines de partisans de l'opposition qui s'étaient rassemblés devant le bâtiment abritant le radiodiffuseur officiel de la République serbe, RTRS, à Banja Luka, ont scandé "Mile Thief" - en utilisant le surnom de Dodik - et "Voleurs !".

Les manifestants ont déclaré que RTRS a été une source de fausses nouvelles visant les dirigeants de l'opposition, servant exclusivement les intérêts de Dodik et de son parti SNSD au pouvoir.

"Nous en disons assez à cette usine de mal et de haine qu'elle produit depuis des décennies", a déclaré Djordje Vucinic, un orateur de la ville de Trebinje, dans le sud du pays.

La semaine dernière, Dodik et ses partenaires de coalition ont rassemblé des dizaines de milliers de partisans sur la place principale de Banja Luka où il a déclaré sa victoire alors que le recomptage des voix était toujours en cours.

Les résultats des élections du 2 octobre ont souligné la domination continue des nationalistes sur les réformistes à divers niveaux de gouvernance en Bosnie, qui est composée d'une fédération bosniaque-croate et de la République serbe.