L'opposition soudanaise rejette le dialogue proposé par l'armée

(Bilan de la répression revu à la hausse, précisions)

par Khalid Abdelaziz

KHARTOUM, 6 juin (Reuters) - Une alliance de l'opposition et des manifestants soudanais a rejeté mercredi, deux jours après l'intervention meurtrière des forces de sécurité dans le centre de Khartoum, l'offre de reprise du dialogue proposée par les militaires au pouvoir depuis la chute du président Omar el Béchir.

Selon une association de médecins affiliée au mouvement de protestation, le bilan de la dispersion meurtrière des manifestants rassemblés devant le quartier général de l'armée s'est alourdi à 108 morts. Aucun chiffre officiel n'a été communiqué par les autorités militaires. Reuters n'était pas en mesure de confirmer ce bilan.

Cet assaut mené lundi par les forces de sécurité soudanaises contre le campement installé depuis des mois par des manifestants antigouvernementaux dans le centre de Khartoum constitue le plus grave accès de violence depuis la destitution du président Béchir le 11 avril dernier.

"Nous n'acceptons pas l'invitation du Conseil militaire de transition", a déclaré à Reuters un des dirigeants de l'Alliance des Forces de la liberté et du changement.

L'alliance, a ajouté Madani Abbas Madani, n'a plus confiance en la junte qui, dit-il, "impose la peur aux habitants dans les rues".

Madani a notamment relevé qu'un opposant et membre de l'alliance, Yasir Arman, chef adjoint du groupe rebelle SPLM-N (Mouvement populaire de libération du Soudan - Nord), avait été arrêté peu après l'offre de dialogue des militaires.

Le chef du Conseil militaire de transition (CMT), le général Abdel Fattah al Bourhan, a proposé mercredi matin de négocier sans conditions, hormis celle de préserver "les intérêts de la patrie", dans une allocution lue à la télévision nationale.

La veille, il avait annoncé l'annulation de tous les accords conclus avec l'Alliance des Forces de la liberté et du changement, fer de lance de la contestation qui a débuté au Soudan en décembre dernier et a conduit à la destitution du président Omar el Béchir le 11 avril.

L'opposition soudanaise mène une campagne de désobéissance civile pour obtenir le départ des militaires.

LE CMT PROMET UNE ENQUÊTE "TRANSPARENTE"

Selon les médecins, quarante cadavres ont été repêchés dans le Nil mardi et conduits vers une destination inconnue par des pick-ups appartenant aux Forces de réaction rapide (RSF), l'unité paramilitaire qui a mené l'attaque de lundi. (voir RECIT )

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du porte-parole du CMT. Le CMT a toutefois déclaré sur Twitter que des membres des Forces de réaction rapide avaient été attaqués et que des usurpateurs avaient revêtu leurs uniformes afin de nuire à leur réputation.

Les rues de plusieurs quartiers de la capitale soudanaise étaient bloquées mercredi par des manifestants et l'on pouvait entendre des coups de feu dans le lointain, mais aucun nouvel affrontement n'a été signalé.

La plupart des boutiques étaient fermées, alors que les musulmans célèbrent pourtant la fête de l'Aïd el Fitr qui marque la fin du jeûne du ramadan. Quelques petits rassemblements de protestation ont eu lieu devant des mosquées.

L'armée dément avoir cherché à disperser lundi les manifestants qui campaient depuis des mois au coeur de Khartoum, affirmant avoir pourchassé des fauteurs de troubles.

Le CMT a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête "indépendante, urgente et transparente", selon les termes de son vice-président le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui est le chef des Forces de réaction rapide.

"Toute personne qui outrepasse les limites doit être punie", a-t-il déclaré.

L'Association des professionnels soudanais (APS), l'un des moteurs de la contestation, membre de l'Alliance des forces du changement, réclame une enquête internationale sur ce qu'elle dénomme un "massacre".

Avant le raid, les discussions entre le CMT et les Forces de la liberté et du changement butaient sur la question de savoir qui, des civils ou des militaires, conduirait la transition.

L'Arabie saoudite, qui a des liens étroits avec le CMT, a dit suivre les événements avec attention et appelé à davantage de dialogue. (avec Ahmed Tolba, Lena Masri, Ali Abdelaty et Omar Fahmy; Jean-Stéphane Brosse, Henri-Pierre André et Jean Terzian pour le service français)