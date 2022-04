L'opposition sri-lankaise menace de déposer une motion de défiance, l'industrie met en garde contre une "chute dans le précipice".

Le principal parti d'opposition du Sri Lanka a demandé vendredi au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour résoudre une crise économique ou de faire face à une motion de défiance, alors que les chefs d'entreprise des secteurs de la confection, du thé et d'autres industries ont prévenu que les exportations pourraient chuter de 20 à 30 % cette année.

Le pays, lourdement endetté, a peu d'argent pour payer les importations, ce qui a conduit à des pénuries paralysantes de carburant, d'électricité, de nourriture et, de plus en plus, de médicaments. Les manifestations de rue se poursuivent presque sans interruption depuis plus d'un mois, malgré un état d'urgence de cinq jours et un couvre-feu de deux jours.

Le président Gotabaya Rajapaksa dirige son administration avec seulement une poignée de ministres après que l'ensemble de son cabinet ait démissionné cette semaine, tandis que l'opposition et même certains partenaires de la coalition ont rejeté les appels à un gouvernement d'unité pour faire face à la pire crise du pays depuis des décennies.

Au moins 41 législateurs ont quitté la coalition au pouvoir pour devenir indépendants, bien que le gouvernement affirme avoir toujours la majorité au parlement.

"Le gouvernement doit s'attaquer à la crise financière et s'efforcer d'améliorer la gouvernance, ou nous déposerons une motion de défiance contre le gouvernement", a déclaré Sajith Premadasa, le leader de Samagi Jana Balawegaya, au parlement.

"Il est impératif que le Sri Lanka évite un défaut de paiement désordonné de la dette. Le gouvernement doit s'efforcer de suspendre la dette et de nommer des conseillers financiers pour lancer le processus de restructuration de la dette."

Les travaux parlementaires ont été suspendus à deux reprises dans la matinée après que des parlementaires se soient chahutés, deux membres ayant été temporairement expulsés de la chambre sur ordre du président.

Près de deux douzaines d'associations, représentant des industries qui emploient collectivement un cinquième des 22 millions de personnes du pays, ont ensemble exhorté le gouvernement à rechercher rapidement une aide financière auprès du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement (BAD).

"Nous avons besoin d'une solution dans les semaines à venir, sinon le pays tombera du précipice", a déclaré Rohan Masakorala, directeur général de la Sri Lanka Association of Manufacturers And Exporters of Rubber Products, lors d'une conférence de presse.

"Selon nos estimations, les exportations de marchandises et de services pourraient chuter de 20 à 30 % cette année en raison de la pénurie de dollars, de la hausse des frais de transport et des coupures de courant."

LES RÉSERVES PLONGENT

M. Rajapaksa s'efforce de trouver un nouveau ministre des finances afin de mener des négociations ce mois-ci avec le FMI en vue d'obtenir des prêts d'urgence, après qu'Ali Sabry a présenté sa démission mardi, après seulement un jour de mandat. Il n'était pas clair si le président avait accepté la démission de Sabry.

"Nous poussons le gouvernement et l'opposition à établir la stabilité politique dès que possible et à nous donner une voie à suivre", a déclaré Masakorala. "Le FMI aurait dû intervenir hier".

Les réserves de change du Sri Lanka ont chuté de quelque 70 % au cours des deux dernières années, atteignant 1,93 milliard de dollars à la fin du mois de mars. Il a une dette d'un milliard de dollars qui doit être payée en juillet, et davantage plus tard cette année.

L'inflation, quant à elle, a grimpé en flèche pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans, et vendredi soir, la Banque centrale du Sri Lanka devrait augmenter ses taux d'intérêt directeurs de 400 points de base (pb) après une hausse de 100 pb début mars.

Le gouvernement a obtenu des lignes de crédit et des échanges de devises de plusieurs milliards de dollars de l'Inde et de la Chine, mais les dirigeants de l'industrie disent qu'il doit faire plus, exhortant le gouverneur de la banque centrale à entamer des négociations de toute urgence.

"Les lignes de crédit indiennes ne dureront que jusqu'à fin avril", a déclaré Russell Juriansz, président du Sri Lanka Shippers' Council.

"Nous appelons le président à prendre la bonne décision ou cela le hantera pour le reste de sa vie."

Outre l'importation de médicaments essentiels par le biais d'une ligne de crédit d'un milliard de dollars avec l'Inde, les autorités sri-lankaises sont également en discussion avec l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et la BAD pour la fourniture de médicaments, a déclaré à Reuters Saman Rathnayake, responsable gouvernemental de la santé. (Rédaction : Krishna N. Das ; édition par Muralikumar Anantharaman et Raju Gopalakrishnan)