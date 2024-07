Une cour d'appel américaine a annulé mercredi la décision d'un juge selon laquelle les détenteurs d'obligations avaient des réclamations valables à l'encontre de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne liée à son raffineur américain Citgo, et a demandé au juge d'appliquer la loi vénézuélienne pour évaluer les réclamations.

La décision de la deuxième cour d'appel de Manhattan pourrait donner un coup de pouce aux opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro, qui contrôlent depuis 2019 certains des actifs de Petroleos de Venezuela (PDVSA) à l'étranger.

La juge du district de Manhattan, Katherine Polk Failla, avait appliqué le droit new-yorkais en octobre 2020 lorsqu'elle avait autorisé les détenteurs d'obligations de PDVSA à saisir une participation de 50,1 % dans Citgo, une filiale de PDVSA qui avait été donnée en garantie pour les obligations.

Mme Failla a également prononcé un jugement de 1,68 milliard de dollars à l'encontre de PDVSA, la déclarant en défaut de paiement.

Les obligations avaient été émises sous Maduro, mais les opposants ont déclaré que l'Assemblée nationale, contrôlée par l'opposition, n'avait jamais approuvé l'utilisation de Citgo comme garantie.

Dans sa décision de mercredi, la deuxième instance a déclaré que, bien qu'elle puisse se prononcer sur des questions de droit étranger, Mme Failla était mieux placée car elle avait examiné les documents des parties et des témoins experts.

L'opposition vénézuélienne souhaitait que le litige soit résolu en vertu de la législation de son pays.

Les avocats de PDVSA et de l'agent fiduciaire et de l'agent de garantie des détenteurs d'obligations, MUFG Union Bank et GLAS Americas, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Citgo est considérée comme l'actif le plus précieux du Venezuela à l'extérieur du pays.

Basée à Houston, Citgo exploite trois raffineries et un réseau de pipelines et de terminaux, et approvisionne des milliers de stations-service de la marque Citgo.

En octobre 2022, le 2e circuit a demandé à la plus haute juridiction de New York de lui indiquer si c'est le droit vénézuélien ou le droit new-yorkais qui régit le litige sur les obligations. Le tribunal de l'État a décidé en février que la loi vénézuélienne s'appliquait.

L'affaire est Petroleos de Venezuela SA et al v MUFG Union Bank NA et al, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, Nos. 20-3858, 20-4127. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Chizu Nomiyama, William Maclean)