L'opposition vénézuélienne organisera des primaires présidentielles le 22 octobre

La primaire est la première de l'opposition depuis 2012. Elle espère rallier des partisans après des années de vaines tentatives pour renverser le gouvernement socialiste du président Nicolas Maduro, mais elle est confrontée à une profonde apathie des électeurs, entre autres défis.

La prochaine étape consistera pour le comité d'opposition de 10 personnes chargé de programmer le vote à rencontrer le Conseil national électoral du pays, a déclaré aux journalistes Jesus Maria Casal, le chef du conseil. Il n'a pas donné de date pour cette rencontre.

"Nous allons exiger des centres de vote... c'est une question de droits", a déclaré M. Casal.

Au moins une douzaine de personnes de divers partis d'opposition ont déclaré qu'elles se présenteraient aux primaires, y compris certaines personnes qui ne peuvent pas participer à la vie politique en raison de décisions judiciaires que l'opposition considère comme antidémocratiques.

L'une de ces personnes interdites est l'ancien gouverneur de l'État, Henrique Capriles, qui a remporté la dernière primaire de l'opposition il y a plus de dix ans, avant de perdre le vote présidentiel de 2012 face à l'ancien président défunt Hugo Chavez.

Maduro, le protégé de Chavez, a battu Capriles par une marge beaucoup plus étroite lors d'un autre vote en 2013.

La principale coalition de partis d'opposition a boycotté le vote présidentiel de 2018 lorsque Maduro a été réélu, une victoire qu'eux et des pays dont les États-Unis considèrent comme frauduleuse.

Maduro, qui jouit de relations renouvelées avec ses voisins, la Colombie et le Brésil, et dont certaines restrictions américaines sur l'industrie pétrolière ont été assouplies, n'a pas encore fixé de date pour le vote de 2024 et a laissé entendre qu'il pourrait être avancé.

L'opposition, qui a été fracturée à plusieurs reprises par des luttes intestines, a récemment nommé une nouvelle direction de trois personnes pour leur législature parallèle, remplaçant l'ancien gouvernement intérimaire de Juan Guaido.