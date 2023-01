L'opposition vénézuélienne va payer ses dettes envers des cabinets d'avocats, selon un leader

Le Venezuela doit quelque 20,7 millions de dollars à des cabinets d'avocats américains qui le représentent dans des luttes contre des créanciers. Jusqu'à présent, il a remboursé près de 30 millions de dollars, selon des documents vus par Reuters.

"Il y a une volonté d'honorer nos engagements", a déclaré Figuera aux journalistes dans un forum en ligne, ajoutant que les paiements seront gérés par le comité, dont les cinq membres seront nommés.

Le comité est un élément clé des récentes mesures prises par le corps législatif d'opposition, qui a nommé Figuera et deux vice-présidents la semaine dernière après avoir dissous le gouvernement intérimaire de Juan Guaido.

Le Venezuela doit plus de 60 milliards de dollars à ses créanciers et fait face à des revendications concernant les nationalisations menées il y a 15 ans par le défunt président Hugo Chavez et les paiements d'obligations retardés depuis 2017.

Grâce à son soutien à l'étranger, l'opposition est en mesure de contrôler des actifs dans d'autres pays.

Les États-Unis ont jusqu'à présent protégé le raffineur de pétrole Citgo Petroleum, propriété de l'État vénézuélien, contre les créanciers, une protection que l'opposition espère que les États-Unis prolongeront lorsqu'elle expirera ce mois-ci.

Le comité procédera à un "inventaire" des cas, a déclaré Figuera.

M. Figuera a déclaré que le corps législatif apportera également bientôt des changements aux conseils d'administration des entreprises publiques, y compris la compagnie pétrolière PDVSA.

Dans une déclaration lundi, le département du Trésor américain a renouvelé l'autorisation pour les citoyens américains de faire des affaires avec l'assemblée d'opposition et les conseils qu'elle nomme.

Le Venezuela n'a traditionnellement qu'un seul corps législatif, mais il dispose actuellement de deux organes parallèles - un composé de parlementaires alliés au gouvernement et un autre pour l'opposition.

Les parlementaires de l'opposition ont refusé de participer aux élections depuis la réélection en 2018 du président Nicolas Maduro, qu'ils qualifient de frauduleuse, et ont continué à gérer une assemblée malgré l'installation en 2021 d'une deuxième législature par des alliés du gouvernement.