L'opposition zimbabwéenne annule une manifestation à Harare

(.)

HARARE, 16 août (Reuters) - Le principal parti d'opposition au Zimbabwe a annulé la manifestation prévue ce vendredi pour dénoncer la politique économique du gouvernement mais interdite par les autorités.

Le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) a tenté de faire annuler par la justice l'interdiction du rassemblement décrétée jeudi soir par la police. Il a été débouté de sa demande.

Un porte-parole du MDC a annoncé que la manifestation de Harare était annulée mais a ajouté que des rassemblements auraient lieu la semaine prochaine dans d'autres villes du pays.

La police avait déployé depuis mercredi des patrouilles supplémentaires dans la capitale Harare.

Le mouvement de protestation mené par le MDC, qui conteste l'arrivée au pouvoir d'Emmerson Mnangagwa en novembre 2017, est alimenté par la colère de la population contre la hausse brutale des prix du carburant décidée par le gouvernement, dans un contexte de pénurie de pain et d'électricité, et d'une inflation qui affecte les salaires et les retraites. (MacDonald Dzirutwe Jean Terzian et Henri-Pierre André pour le service français)