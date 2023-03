La Réserve fédérale devra probablement relever les taux d'intérêt plus que prévu en réponse aux récentes données solides et est prête à procéder par étapes plus importantes si la "totalité" des informations reçues suggère que des mesures plus strictes sont nécessaires pour contrôler l'inflation, a déclaré mardi le président de la Fed, Jerome Powell, aux parlementaires américains.

"Les dernières données économiques sont plus élevées que prévu, ce qui suggère que le niveau final des taux d'intérêt sera probablement plus élevé que prévu", a déclaré M. Powell lors d'une audition devant la commission bancaire du Sénat.

Il s'agit de ses premières remarques depuis que l'inflation a fait un bond inattendu en janvier et que le gouvernement américain a fait état d'une augmentation inhabituellement importante du nombre d'emplois salariés au cours de ce mois.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : S&P 500 a perdu 35,76 points, ou 0,88%, à 4 012,66, à partir d'environ plat juste avant les remarques de Powell ont été publiées BONDS : Le billet à 10 ans du Trésor américain après les remarques, et a été dernier off 4/32 avec un rendement de 3,999%, en hausse par rapport à juste avant les remarques et de 3,983% tard le jeudiFOREX : L'euro a étendu une perte et a été off environ 0,8% et l'indice du dollar Index a augmenté.

COMMENTAIRES :

CHRIS ZACCARELLI, CHIEF INVESTMENT OFFICER, INDEPENDENT ADVISOR ALLIANCE, CHARLOTTE, NC

"Il est clair que les marchés boursiers et obligataires réagissent aux propos de Powell et plus particulièrement à l'idée que les taux d'intérêt seront probablement plus élevés que prévu. M. Powell parle explicitement d'un objectif plus élevé pour les taux d'intérêt. C'est quelque chose dont le marché a parlé, mais qui n'a manifestement pas été entièrement intégré dans les prix.

"L'idée que les taux seront plus élevés pendant plus longtemps sera un vent contraire pour les actions et les obligations... beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit le cas, mais l'entendre directement de la bouche de Powell est un peu différent de l'inférer des données."

"Pour que le marché s'effondre davantage, il faudrait que les fondamentaux se détériorent. Il s'agirait donc d'une entrée potentielle de l'économie en récession ou d'une baisse des bénéfices des entreprises. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu cela, donc je ne m'attends pas à ce que le marché s'effondre complètement, mais je pense que cela va donner un ton plus risqué que ce que nous avons vu en janvier".

SCOTT LADNER, CHIEF INVESTMENT OFFICER, HORIZON INVESTMENTS

"Cette réaction du marché me surprend un peu parce que c'est la conclusion la plus évidente de tout ce que nous avons vu au cours du mois dernier. Ce mouvement réflexe de baisse des actions va probablement s'inverser pour revenir à la normale."

"Six pour cent (taux final) serait un peu plus élevé que ce qui est probable. Ils se situeront probablement dans une fourchette de cinq et demi à cinq et trois quarts."

"Une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion est possible, mais elle dépendra de l'absence de ralentissement de la masse salariale et des chiffres de l'IPC montrant que les progrès réalisés en matière de désinflation sont en train de s'arrêter. "

MICHAEL BROWN, ANALYSTE DE MARCHÉ, TRADERX, LONDRES

"Une déclaration étonnamment hawkish du président de la Fed Powell cet après-midi, mettant l'option d'une hausse de 50 points de base sur la table pour mars, tout en montrant également une déception quant au manque de progrès réalisés sur l'inflation jusqu'à présent."

"Cela rappelle une nouvelle fois aux marchés que la Fed est résolue à resserrer les conditions financières et à les maintenir. Sans surprise, le dollar a progressé et les obligations et les actions ont reculé."

"Malgré la révision des prix à la hausse, M. Powell a de nouveau indiqué que le taux maximal serait probablement plus élevé que prévu, ce qui a remis les baissiers obligataires et les haussiers du dollar dans le siège du conducteur, avec une impression NFP chaude vendredi qui pourrait donner lieu à des appels à une augmentation du taux terminal de 6 %."

ROBERT PAVLIK, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, DAKOTA WEALTH, FAIRFIELD, CONNECTICUT

"L'objectif de la Fed est d'essayer de ramener l'inflation à 2 %. Powell réitère ce que nous savons déjà, mais il ne dit rien de dovish, et le marché se sent un peu nerveux quant à la prochaine action de la Fed - combien de hausses de taux sont à venir et combien de temps vont-ils maintenir les taux à la hausse."

"Je préférerais une seule hausse de 25 points de base, mais nous aurons probablement trois hausses de 25 points de base" "Ils se contentent de réitérer que l'économie ralentit, que la stabilité des prix est difficile à atteindre. L'inflation est rigide et n'évolue pas dans la bonne direction, et la Fed va poursuivre sa politique de relèvement des taux, c'est donc tout simplement ce que le marché ne veut pas.

"Je ne pense pas que cela donne à quiconque l'impression qu'une récession sera plus dramatique ou plus profonde que ce qu'il craint déjà. Ces inquiétudes existent.