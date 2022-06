L'optimisme des PME résiste aux perturbations et au renchérissement en mai

Zurich (awp) - Le moral des responsables d'achat des petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse s'est maintenu au zénith en mai, nonobstant des délais de livraison élevés et un renchérissement des matériaux. La production industrielle et l'emploi notamment ont soutenu la tendance à l'approche des mois estivaux, indiquent mercredi Raiffeisen dans son étude conjoncturelle mensuelle.

L'indice PMI des PME concocté par les experts de la coopérative bancaire saint-galloise s'est maintenu à 59,1 points, soit au niveau du mois d'avril et bien au-delà des 50 points constitutifs du seuil de croissance.

Les réserves de produits préliminaires constituées depuis des mois permettent aux entreprises de continuer à honorer leurs commandes, mais génèrent parallèlement des frais d'entreposage et aggravent encore une situation déjà tendue sur le front de l'approvisionnement. La demande affiche par ailleurs un certain ralentissement, bien que le niveau des carnets de commandes assure une réserve de travail pour plusieurs mois encore.

Inflation et hausses des taux d'intérêt constituent cependant toujours des menaces pour l'économie mondiale et, partant, la conjoncture industrielle suisse, préviennent les auteurs du rapport. Ces risques viennent s'ajouter à un ralentissement de la croissance dans l'Empire du Milieu et aux conséquences de la guerre en Ukraine. Certains responsables d'achats s'inquiètent ouvertement de l'impact sur les affaires de l'appréciation du franc en ces temps incertains.

jh/al