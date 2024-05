Les entreprises britanniques sont les plus confiantes depuis huit ans et leurs projets d'embauche sont les plus forts depuis 2017, selon une enquête publiée vendredi qui s'ajoute aux signes de reprise de l'économie à l'approche des élections nationales.

Le baromètre des affaires de la Lloyds Bank a bondi de huit points pour atteindre 50% en mai, son plus haut niveau depuis novembre 2015, stimulé par l'optimisme des entreprises sur leurs perspectives après une baisse de l'inflation et des attentes croissantes de baisse des taux d'intérêt.

La confiance dans l'économie en général a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2021.

Cependant, dans un rappel des pressions inflationnistes que la Banque d'Angleterre surveille alors qu'elle envisage de baisser ses taux, davantage d'entreprises ont déclaré à Lloyds qu'elles prévoyaient d'augmenter leurs prix pour le deuxième mois consécutif.

L'économie britannique est sortie d'une récession courte et superficielle au début de l'année 2024, mais jusqu'à présent, cet élan ne s'est pas traduit par un soutien accru dans les sondages d'opinion pour le Parti conservateur du Premier ministre Rishi Sunak, en difficulté, avant les élections du 4 juillet.

Une enquête de la Confédération du recrutement et de l'emploi, portant sur les trois mois précédant la fin du mois d'avril, a également révélé un regain de confiance chez les employeurs, qui se sont montrés les plus positifs depuis deux ans en ce qui concerne les perspectives économiques. Les intentions d'investissement et d'embauche ont également augmenté.

L'enquête de la Lloyds porte sur 1 200 entreprises et a été réalisée entre le 1er et le 16 mai.