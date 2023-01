L'optimisme des ménages en matière de patrimoine s'effondre, selon une enquête mondiale

Le Baromètre de confiance Edelman, qui depuis plus de deux décennies sonde les attitudes de milliers de personnes, a révélé que le pessimisme économique était à son comble dans certaines des plus grandes économies du monde, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon.

Elle a également confirmé comment les sociétés ont été divisées par les impacts de la pandémie et de l'inflation. Les ménages à revenu élevé font encore largement confiance aux institutions telles que le gouvernement, les entreprises, les médias et les ONG. Mais l'aliénation est monnaie courante parmi les groupes à faibles revenus.

"Cela a vraiment montré une fois de plus le fossé entre les classes sociales", a déclaré Richard Edelman, dont le groupe de communication Edelman a publié l'enquête menée auprès de plus de 32 000 répondants dans 28 pays, interrogés du 1er au 28 novembre de l'année dernière.

"Nous l'avons vu lors de la pandémie en raison des résultats différentiels en termes de santé, maintenant nous le voyons en termes d'impact de l'inflation", a-t-il ajouté. L'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations ont constaté que les pauvres paient un tribut plus lourd à la pandémie, tandis que les personnes à faibles revenus souffrent davantage du coût plus élevé des produits de base.

Au niveau mondial, seuls 40 % des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation "ma famille et moi serons mieux lotis dans cinq ans", contre 50 % l'année précédente. Les économies avancées sont les plus pessimistes : les États-Unis (36 %), la Grande-Bretagne (23 %), l'Allemagne (15 %) et le Japon (9 %).

Les économies à croissance rapide ont enregistré des scores beaucoup plus élevés - bien qu'inférieurs à ceux de l'année dernière - seule la Chine s'est écartée de la tendance avec une hausse d'un point de pourcentage à 65 %, malgré les perturbations économiques causées par ses politiques "zéro COVID" désormais assouplies.

Ces inquiétudes reflètent une profonde incertitude quant à l'état de l'économie mondiale, alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que les banques centrales augmentent leurs taux de prêt pour juguler l'inflation. La Banque mondiale a averti mardi qu'elle pourrait basculer dans la récession cette année.

Alors que l'indice de confiance d'Edelman, qui existe depuis longtemps, a enregistré un niveau de confiance moyen de 63 % dans les institutions clés parmi les répondants américains à revenu élevé, ce chiffre est tombé à seulement 40 % parmi les groupes à faible revenu. Des divergences similaires basées sur le revenu étaient présentes en Arabie saoudite, en Chine, au Japon et aux Émirats arabes unis.

Dans certains pays, cela laissait entrevoir une polarisation pure et simple, avec des niveaux élevés de répondants en accord avec l'affirmation "Je vois de profondes divisions, et je ne pense pas que nous les dépasserons jamais" dans des pays aussi différents que l'Argentine, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède et la Colombie.

Bien que ces attitudes reflètent inévitablement l'actualité, le déclin de la confiance dans le gouvernement en particulier est un thème clé de l'enquête depuis plusieurs années, avec des niveaux de confiance nettement inférieurs cette année aux niveaux relativement sains enregistrés par les entreprises.

M. Edelman a attribué ce résultat à la perception positive des plans d'arrêt de travail des entreprises pendant la pandémie, aux applaudissements pour les mesures prises par les entreprises pour quitter la Russie en raison de la guerre en Ukraine, et au sentiment que les entreprises ont commencé à améliorer leurs performances en matière de diversité et d'inclusion.

Il a déclaré que les personnes interrogées souhaitaient, par une marge de six contre un, que les entreprises s'engagent davantage sur des questions allant de la requalification au changement climatique et a suggéré que cela devrait les encourager à balayer les accusations telles que celle du "capitalisme sauvage" formulée par les républicains américains.

"Je pense que nos données donnent beaucoup de munitions aux PDG qui ont reconnu que les entreprises doivent être une force importante dans les questions sociétales", a-t-il déclaré.