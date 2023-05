La confiance des petites entreprises américaines a chuté en avril en raison des inquiétudes concernant les perspectives économiques à court terme et les pénuries persistantes de main-d'œuvre, selon une enquête publiée mardi, qui indique également que l'inflation est en baisse.

La Fédération nationale des entreprises indépendantes (NFIB) a indiqué que son indice d'optimisme des petites entreprises avait baissé de 1,1 point à 89,0 le mois dernier. Il s'agit du 16e mois consécutif où l'indice est resté en dessous de la moyenne de 98 établie il y a 49 ans.

La part des propriétaires qui s'attendent à une amélioration de la conjoncture au cours des six prochains mois a chuté de deux points pour atteindre un taux négatif net de 49 %. Un pourcentage net négatif de 19 % s'attend à une augmentation des ventes corrigées de l'inflation, soit une baisse de quatre points par rapport au mois de mars.

La hausse des taux d'intérêt liée à la lutte de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation, combinée au resserrement des conditions de crédit à la suite des récentes tensions sur les marchés financiers, alimente les craintes d'une récession cette année. La lutte pour le relèvement du plafond d'emprunt du gouvernement fédéral contribue également à assombrir l'économie.

Bien que la banque centrale américaine ait indiqué qu'elle pourrait mettre en pause sa campagne de resserrement monétaire la plus rapide depuis les années 1980, l'économie n'a pas encore ressenti tous les effets des 500 points de base cumulés de hausse du taux directeur depuis mars 2022.

Quarante-cinq pour cent des propriétaires ont fait état de postes vacants qu'ils ne pouvaient pas pourvoir, soit deux points de plus qu'en mars. Les postes vacants se concentrent dans la construction, malgré des taux hypothécaires plus élevés, et dans les transports. Trente-sept pour cent des propriétaires ont déclaré des postes vacants pour des travailleurs qualifiés, soit trois points de plus qu'en mars.

Le gouvernement a indiqué la semaine dernière qu'il y avait 1,6 offre d'emploi pour chaque chômeur en mars.

La part des propriétaires de petites entreprises déclarant que l'inflation est leur problème le plus important a baissé d'un point pour atteindre 23 %, soit 14 points de moins que le pic de juillet dernier, qui était le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 1979.

Environ 33 % des propriétaires ont déclaré avoir augmenté leurs prix de vente moyens, soit une baisse de 4 points. Les données gouvernementales de mercredi devraient montrer que les prix à la consommation ont fortement augmenté en avril, mais les coûts des services autres que le logement devraient avoir augmenté modérément.