L'optimisme du marché boursier brésilien est tempéré par les craintes croissantes concernant le vote d'octobre

Ces dernières semaines, l'indice boursier de référence brésilien Bovespa a perdu la majeure partie de ses gains du premier trimestre, sous la pression de l'intensification de la rhétorique électorale et de l'impact de la poussée ultra-hawkish de la banque centrale pour combattre l'inflation. Il est maintenant en hausse de 5,2 % par rapport aux niveaux de fin 2021.

Il devrait encore augmenter de 6,0 % pour atteindre 117 000 points à la fin de 2022, contre 110 345 points lundi, selon la prévision médiane de 15 stratèges interrogés du 12 au 24 mai. Cette estimation est inférieure à la prévision de 125 000 points pour la fin de 2022, selon le dernier sondage de février.

"Nous allons devoir faire face à des élections brutales, les taux d'intérêt élevés sont avec nous dans un avenir prévisible, et nous avons une inflation collante dans le monde entier", a déclaré Andre Leite, partenaire et gestionnaire de portefeuille principal chez Kairos Capital.

Les avertissements selon lesquels le Brésil pourrait être confronté à des troubles similaires à l'émeute du Capitole américain de 2021 et l'instabilité politique provoquée par les inquiétudes sur la transparence de l'élection ont envenimé l'atmosphère cinq mois avant le vote présidentiel.

Un groupe d'avocats et de juristes a déclaré la semaine dernière que la démocratie brésilienne et l'indépendance de son système judiciaire étaient menacées par le gouvernement du président Jair Bolsonaro, qui affirme que le système de vote est susceptible d'être frauduleux.

Ses attaques contre le système judiciaire et le système de vote électronique du Brésil ont fait craindre qu'il n'accepte pas la défaite en octobre dans une course dans laquelle il talonne son rival de gauche, l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva.

Les actions brésiliennes ont surperformé les actions américaines au premier trimestre, les exportations de matières premières de la plus grande économie d'Amérique latine étant considérées comme des bénéficiaires indirects des perturbations du commerce mondial causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mais aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs se retirent de l'indice boursier volatile Bovespa et placent leur argent sur des comptes bancaires plus sûrs pour profiter des taux élevés du Brésil qui, à 12,75 % actuellement, sont parmi les plus élevés au monde.

Au Mexique, l'indice S&P/BMV IPC devrait gagner 11,7 % pour atteindre 57 400 points à la fin de l'année, contre 51 376 lundi. Cette estimation est supérieure à celle de la dernière enquête, qui prévoyait 57 050 points à la clôture de 2022.

"Nous restons optimistes, les bénéfices des entreprises locales continuent de se remettre de l'impact de la pandémie de coronavirus et la stabilité de la monnaie mexicaine continue de favoriser les investisseurs étrangers", a déclaré Gerardo Copca, directeur chez MetAnalisis.

Les actions mexicaines sont pratiquement plates jusqu'à présent en 2022.

