Les fonds d'actions américains ont attiré des flux de capitaux au cours de la semaine qui s'est achevée le 28 juin, soutenus par des prévisions de croissance positives, des indicateurs économiques robustes ayant atténué les inquiétudes concernant l'augmentation des coûts d'emprunt.

Les investisseurs ont acheté des fonds d'actions américaines pour un montant net de 2,1 milliards de dollars, après avoir cédé des fonds d'une valeur d'environ 16,5 milliards de dollars au cours de la semaine précédente, selon les données de Refinitiv Lipper.

La confiance des investisseurs s'est améliorée à la suite de rapports révélant une augmentation des nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis, une augmentation des ventes de maisons individuelles neuves en mai et une hausse de la confiance des consommateurs américains, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un an et demi en juin.

En conséquence, les fonds de croissance américains ont enregistré des entrées de 1,1 milliard de dollars, ce qui représente un rebond par rapport aux sorties de 3,1 milliards de dollars enregistrées la semaine précédente. En outre, les fonds "value" ont attiré 428 millions de dollars d'investissements.

Si l'on ventile les données par taille, les fonds d'actions américains à grande, multi et petite capitalisation ont enregistré des entrées nettes de 6,1 milliards de dollars, 1 milliard de dollars et 121 millions de dollars, respectivement. En revanche, les fonds à moyenne capitalisation ont enregistré des sorties de fonds de 536 millions de dollars.

Sur le plan sectoriel, les fonds sectoriels américains ont enregistré des sorties nettes de 1,47 milliard de dollars, les matériaux et les biens de consommation de base ayant fait l'objet de ventes nettes de 518 millions de dollars et de 326 millions de dollars, respectivement.

En revanche, les fonds obligataires américains ont enregistré leur première décollecte hebdomadaire en trois semaines, avec des ventes nettes s'élevant à 2,37 milliards de dollars. Plus précisément, les fonds d'obligations imposables américaines ont enregistré des sorties de 2,19 milliards de dollars, tandis que les fonds d'obligations municipales ont enregistré des ventes nettes de 289 millions de dollars.

Les fonds d'obligations d'État et de trésorerie à court et moyen terme et les fonds protégés contre l'inflation ont enregistré des sorties nettes de 1,53 milliard de dollars et de 262 millions de dollars, respectivement. En revanche, les fonds à court/intermédiaire de qualité ont attiré des flux entrants d'une valeur de 472 millions de dollars.

Par ailleurs, les fonds monétaires américains ont subi des sorties de capitaux pour la troisième semaine consécutive, avec des retraits totalisant 6,48 milliards de dollars.