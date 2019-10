Bourse de Paris : L'optimisme reste de mise, LVMH lorgnerait Tiffany

L'ambiance est toujours résolument optimiste sur les marchés financiers, qui se laissent porter par les résultats des entreprises et les espoirs de règlement dans les crises que constituent la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Sur le premier front, l'UE se préparerait à "offrir" une extension de trois mois au gouvernement britannique pour le Brexit, ce qui décalerait la date-butoir du 31 octobre au 31 janvier. Sur le second, Pékin a laissé entendre que la première phase d'un accord est quasiment bouclée, en écho à des déclarations similaires de Washington, vendredi. Donald Trump et Xi Jinping pourraient ainsi officialiser un compromis lors du sommet de l'APEC, au Chili, les 16 et 17 novembre prochain.

La tendance générale des résultats trimestriels d'entreprises reste solide aux États-Unis, puisque les données FactSet montrent que 80% des sociétés du S&P500 qui ont déjà présenté leur chiffre (environ 40% de l'indice) ont dépassé les attentes de bénéfice par action, et 64% les attentes de chiffre d'affaires. Ces deux pourcentages sont supérieurs à la moyenne des cinq dernières années. En raison du ralentissement de la croissance économique mondiale, les résultats du troisième trimestre 2019 sont en revanche en moyenne en baisse de 3,8% par rapport à ceux du troisième trimestre 2018, ce qui est assez logique. Cette semaine, 156 entreprises du S&P500 doivent communiquer leurs chiffres, dont Alphabet, Mastercard, Merck, Amgen, Apple, Facebook et Exxon Mobil.

En Europe, les publications de résultats continuent aussi sur un rythme élevé. Une dizaine de sociétés du CAC40 est par exemple au programme cette semaine.

Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre avec un biais haussier à l'aube.

Les temps forts économiques du jour

Les prix à l'importation allemandes (8h00) et la masse monétaire M3 en zone euro (10h00) précéderont la publication à 13h30 de la balance commerciale américaine et des stocks des grossistes aux Etats-Unis.

L'euro a reculé à 1,1083 USD, tandis que l'once d'or évolue juste au-dessus des 1500 USD. Le pétrole est en légère baisse, avec un WTI à 56,44 USD et un Brent à 61,86 USD. L'obligation d'Etat américaine offre un rendement de 1,812% sur 10 ans. Le Bitcoin a fortement rebondi ces trois derniers jours, pour s'établir à 9670 USD.

Les principaux changements de recommandations

Anheuser-Busch Inbev : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 85 à 73 EUR.

Banco de Sabadell : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 1,12 EUR.

Boliden : Credit Suisse passe de sousperformance à neutre en visant 245 SEK.

Capgemini : AlphaValue passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 128 EUR.

Compagnie Financière Richemont : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif réduit de 85 à 82 CHF.

Drax : HSBC passe de conserver à acheter en visant 360 GBp.

Focus Home Interactive : Genesta reste à l'achat fort avec un objectif de cours relevé de 31,90 à 35,50 EUR.

Hastings : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 200 GBp.

Informa : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 723 GBp.

Intercontinental Hotels : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 6200 à 5800 GBp.

Kering : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 627 à 644 EUR. Société Générale reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 630 à 635 EUR.

LafargeHolcim : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif relevé de 59 à 61 CHF.

Mikron : Research Partners passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 8 à 7,80 CHF.

Peugeot : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 26 à 28 EUR.

Renault : Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 60 à 59 EUR.

Royal Vopak : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 54 à 55 EUR.

Technotrans : Berenberg reste l'achat avec un objectif de cours réduit de 27,50 à 20 EUR.

Trigano : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 107 EUR.

William Hill : RBC démarre le suivi à performance sectorielle en visant 220 GBp.

L’actualité des sociétés

LVMH aurait offert 14,5 Mds$ (120 USD l'action) pour racheter Tiffany, selon de nombreuses sources ce matin. Le conseil d'administration de l'américain serait en train d'examiner l'offre. Total vise 25 GW de puissance installée dans les énergies renouvelables à l'horizon 2025, a déclaré au JDD son président Patrick Pouyanné. Vivendi va détenir 32,9% du capital de la nouvelle star de la production audiovisuelle, née du rachat d'Endemol Shine par Banijay, dans une transaction qui serait valorisée 2 Mds€. Alstom est sur le point d'achever la première rame destinée à la Ligne 3 du métro de Hanoï. Une procédure de réorganisation judiciaire ouverte pour la filiale belge d'Orchestra-Prémaman. Fleury Michon, Txcom, NSE, Foncière Atland, Le Tanneur, Groupe JAJ, Nanobiotix, Gascogne ont publié leurs comptes.

Le travail a repris chez General Motors aux Etats-Unis après plusieurs semaines de bras de fer, alors que le syndicat UAW porte désormais ses efforts sur Ford. Avec le gain d'un gros contrat de cloud computing avec le Pentagone, Microsoft va se frotter avec succès au tout-puissant Amazon.com, notent les commentateurs. Le débat fait rage sur les mauvais investissements de Softbank après les épisodes Uber ou WeWork. Les résultats d'HSBC sont inférieurs aux attentes. Prologis va racheter Liberty Property Trust pour 12,6 Mds$, soit 61 USD l'action, entièrement par échange de titres, pour renforcer sa position de logisticien. Sears chercherait preneur pour sa marque DieHard. Le COO d'Aluflexpack démissionne avec effet immédiat.