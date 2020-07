L'optimisme reste de mise en attendant les premiers résultats semestriels

Eloignons-nous des valeurs technologiques pour se rapprocher des indices plus « traditionnels ». Il ne vous aura pas échappé que les marchés ont fait preuve de nervosité sur les dernières séances et ne savent pas vraiment sur quel pied danser, coincés entre l’aggravation de la crise sanitaire dans le monde et le redressement des indicateurs macroéconomiques. Ce dilemme, qui s’apparente à un choix entre la crise (sanitaire) et la reprise (économique), limite les initiatives des opérateurs. Résultat, le graphique journalier de certains indices majeurs ressemble à un encéphalogramme plat sur les dernières séances. Autrement dit, les investisseurs attendent de pied ferme les prochains catalyseurs pour prendre davantage d’assurance.

Et ça tombe bien car les publications semestrielles vont débuter dès demain, pour nettement s’intensifier dans les prochaines semaines. Comme d’habitude, les grandes banques américaines vont ouvrir le bal avec en tête de gondole JPMorgan, CitiGroup et Wells Fargo. Goldman Sachs complétera ces premières communications mercredi, avec d’autres grandes capitalisations comme UnitedHealth, Ebay et ASML Holding en Europe. A noter que Netflix publiera ses résultats semestriels jeudi, ce qui constituera un excellent baromètre pour mesurer la capacité des valeurs technologiques à tirer profit des mesures de confinement. Vous pouvez étudier la liste complète des prochaines publications à travers notre outil de calendrier des sociétés , d’où est tirée la capture d’écran suivante.