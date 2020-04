Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CPR AM a constaté une très forte volatilité de l’or et des mines en mars, à l’image des marchés globaux. Après avoir culminé à 1703 dollars l’once (9 mars), au plus haut depuis décembre 2012, la société de gestion d’actifs note que les cours de l’or ont littéralement plongé de plus de 150 dollars l’once en une semaine seulement pour toucher un point bas à 1451 dollars l’once (16 mars), avant de se reprendre pour clôturer le mois à 1598 dollars l’once, en hausse modeste de 12 dollars l’once (0,77%).