Le prix de l'or s'est efforcé de trouver un élan vendredi dans un marché étroit, les marchés chinois étant fermés pour le Nouvel An lunaire, tandis qu'un dollar plus fort et des rendements obligataires élevés ont contré la demande de valeurs refuges alimentée par les inquiétudes persistantes concernant le Moyen-Orient.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a peu changé à 2 034,19 $ l'once, à 0213 GMT. Le lingot a baissé de 0,2% depuis le début de la semaine.

* Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 049,00 $ l'once.

* Le Shanghai Futures Exchange est fermé du 9 au 16 février pour les vacances du Nouvel An lunaire.

* L'indice du dollar a augmenté de 0,2 % depuis le début de la semaine, en voie de réaliser un quatrième gain hebdomadaire consécutif. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté d'environ 11 points de base depuis le début de la semaine pour atteindre 4,1443%.

* Un dollar plus fort rend l'or sans rendement plus cher pour les autres détenteurs de devises en augmentant le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Les données hebdomadaires sur les prestations de chômage aux États-Unis ont indiqué un marché du travail résistant.

* Les marchés étaient loin d'être convaincus d'une réduction des taux d'intérêt en mai aux États-Unis, avant qu'un rapport sur l'emploi ne pousse les opérateurs à réduire leurs paris.

* Les inquiétudes persistent au Moyen-Orient, les forces israéliennes ayant bombardé des zones dans la ville frontalière méridionale de Rafah après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté une proposition de trêve du Hamas.

* Le marché se concentrera la semaine prochaine sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis après que les responsables de la Fed aient déclaré qu'ils ne réduiraient pas les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'ils aient plus de certitude que l'inflation se dirige vers les 2 %.

* Les prix au comptant du palladium sont tombés en dessous de ceux du platine pour la première fois depuis avril 2018.

* Le platine a augmenté de 0,6% à 890,17 dollars l'once et le palladium a grimpé de 0,4% à 890,68 dollars, tandis que l'argent est resté stable à 22,58 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Allemagne CPI Final Jan 1330 Canada Employment Chg Jan 1830 US Fed's Logan speaks -- (Reporting by Harshit Verma in Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)