L'or a peu changé alors que l'attention reste concentrée sur la crise ukrainienne

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était stable à 1 921,80 $ l'once à 1 h 13 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 28 février à 1 894,70 $ la semaine dernière. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,3 % à 1 923,90 $.

* Les forces russes et ukrainiennes se sont battues pour la ville portuaire ukrainienne de Mariupol dimanche, où les habitants sont piégés avec peu de nourriture, d'eau et d'électricité, malgré les tentatives de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine la semaine précédente.

* Deux des décideurs les plus faucons de la Fed ont déclaré vendredi que la banque centrale doit prendre des mesures plus agressives pour combattre l'inflation.

* La semaine dernière, la Fed a également augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un quart de point de pourcentage et a prévu un plan agressif pour pousser les coûts d'emprunt à des niveaux restrictifs l'année prochaine.

* Des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à augmenter le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré.

* Les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, SPDR Gold Trust, ont augmenté de 0,8 % pour atteindre 1 082,44 tonnes vendredi - un sommet depuis mars 2021. [GOL/ETF]

* Les prix intérieurs élevés ont diminué l'appétit des détaillants pour l'or physique en Inde la semaine dernière, tandis qu'une résurgence des cas de COVID-19 a incité les concessionnaires en Chine et à Hong Kong à proposer des rabais. [GOL/AS]

* Le palladium, utilisé par les constructeurs automobiles dans les convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions, a augmenté de 1,6 % à 2 529,72 $ l'once.

* Le métal utilisé pour les catalyseurs automobiles a atteint un niveau record de 3 440,76 $ le 7 mars, en raison des craintes de perturbations de l'approvisionnement par le principal producteur, la Russie.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % à 25,00 $ l'once, le platine a augmenté de 0,7 % à 1 029,21 $.