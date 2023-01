L'or a peu changé avant les données sur l'inflation aux États-Unis

L'or au comptant était stable à 1 927,99 $ l'once à 0234 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1% à 1 928,30 $.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Fed, à 1330 GMT pour obtenir des indices sur la voie à suivre par la banque centrale.

Les traders sont en mode attentiste, a déclaré Yeap Jun Rong, stratégiste chez IG Market, ajoutant qu'une surprise à la baisse de l'inflation pourrait indiquer une Fed moins belliqueuse, ce qui pourrait entraîner des mouvements haussiers à plus long terme sur les prix de l'or.

Jeudi, les prix du lingot ont chuté de 1 % après que des données ont montré que l'économie américaine a progressé à un rythme plus rapide au cours du trimestre de décembre que ce que les économistes avaient prévu, ce qui a incité les paris que la Fed maintiendra les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps.

Toutefois, il pourrait s'agir du dernier trimestre de croissance solide avant que l'impact de la vague de resserrement agressif de la Fed ne commence à se faire sentir, la plupart des économistes prévoyant une légère récession d'ici la seconde moitié de 2023.

Les données du PIB indiquent une économie américaine résiliente, mais il y a eu quelques signes de défis pour l'économie, ce qui a suscité certains espoirs d'une Fed moins agressive, a déclaré Yeap.

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que la Fed réduise ses hausses de taux à 25 points de base (pb) lors de sa réunion du 31 janvier et du 1er février, contre 50 pb en décembre.

Des taux d'intérêt plus bas ont tendance à être bénéfiques pour les lingots, car ils réduisent le coût d'opportunité de la détention de l'actif non productif.

L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 23,86 $ l'once.

Le platine a perdu 0,4 % à 1 013,88 $, et le palladium a également glissé de 0,4 % à 1 670,87 $. Les deux métaux se dirigeaient vers une troisième semaine consécutive de baisse.