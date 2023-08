Le prix de l'or a atteint son plus bas niveau depuis cinq mois jeudi, alors que le dollar américain et les rendements des bons du Trésor ont pris de l'élan après que les récentes données économiques optimistes ont renforcé les attentes de la Réserve fédérale en matière de resserrement de sa politique.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a été modéré à 1 891,70 $ l'once à 0141 GMT, tombant à son niveau le plus faible depuis le 15 mars. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 1 921,80 $.

* Les minutes de la réunion de juillet de la Fed ont montré que "la plupart" des décideurs politiques ont continué à donner la priorité à la lutte contre l'inflation, tandis que "certains participants" ont cité les risques pour l'économie de pousser les taux trop loin.

* Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 mois, ce qui a poussé le dollar à son plus haut niveau depuis la mi-juin et a détourné les investisseurs de l'or, qui ne rapporte pas d'intérêts.

* La construction de maisons individuelles aux États-Unis a augmenté en juillet, un autre signe que l'économie continue de défier les prévisions de récession.

* La Chine renforcera la coordination des différentes politiques pour stimuler la croissance et atteindre l'objectif économique de cette année, selon une réunion du cabinet citée par les médias d'État mercredi.

* Les paiements manqués sur les produits d'investissement d'une importante société fiduciaire chinoise et la chute des prix de l'immobilier ont renforcé les inquiétudes selon lesquelles l'aggravation de la crise du secteur immobilier en Chine étouffe le peu d'élan qu'il reste à l'économie.

* Le vaste secteur industriel de la zone euro a rebondi en juin, donnant à la croissance globale un petit coup de pouce pour terminer un trimestre autrement faible sur une note positive.

* Les inquiétudes concernant la persistance d'une inflation élevée en Grande-Bretagne se sont accrues alors que les mesures clés de la croissance des prix suivies par la Banque d'Angleterre n'ont pas diminué en juillet, malgré une forte baisse du taux d'inflation global.

* L'argent au comptant était en hausse de 0,2 % à 22,42 dollars l'once et le platine stable à 882,50 dollars, après avoir touché son plus bas niveau depuis octobre. Le palladium a baissé de 0,3% à 1 205,70 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0900 Balance commerciale totale de l'UE SA juin 1230 Chômage initial hebdomadaire des États-Unis 1230 Indice des affaires de la Fed de Philadelphie août (rapporté par Swati Verma à Bengaluru ; édité par Rashmi Aich)