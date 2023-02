Matières premières : L'or à son plus bas niveau depuis sept semaines

Zurich (awp) - L'or continuait de perdre de son éclat vendredi, l'once de précieux métal se négociant à son plus bas niveau depuis sept semaines. Passant sous les 1830 dollars, celle-ci a ainsi cédé les gains engrangés au cours de la première quinzaine de l'année.

Vers 13h50, l'once d'or, soit 31,1 grammes, valait 1827,95 dollars, en repli de 0,5% ou 9,77 dollars, retrouvant ainsi les niveaux affichés à fin 2022. Un mouvement que les observateurs attribuent aux récentes données conjoncturelles américaines meilleures qu'attendue, lesquelles indiquent le maintien de l'inflation à haut niveau et font redouter aux investisseurs un prochain resserrement plus fort qu'initialement anticipé de la politique monétaire de la banque centrale américaine.

Les prix à la production ont augmenté en janvier outre-Atlantique de 0,7% par rapport à l'année précédente, leur plus sensible hausse en sept mois. Cette dernière a aussi dépassé la prévision du marché de 0,4%. En parallèle, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont diminué de manière inattendue et sont encore venues s'ajouter de solides ventes au détail et un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu. Autant d'éléments qui rendent inéluctable une nouvelle hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed).

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle voyait un "argument économique convaincant" en faveur d'une nouvelle hausse des taux de 50 points de base. Son homologue de Saint-Louis, James Bullard, n'a pour sa part pas exclu d'apport son soutien à une hausse d'un demi-point de pourcentage lors de la réunion de la Fed en mars.

Dans la zone euro, Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a évoqué la possibilité que l'institut de Francfort-sur-le-Main doive prendre des mesures plus énergiques contre l'inflation élevée.

En l'espace d'une semaine, l'once d'or a cédé près de 2%. Sur un mois, elle a abandonné 4% et 3,70% sur un an.

La hausse des taux d'intérêt pèse généralement sur le prix de l'or. Le précieux métal ne rapporte pas d'intérêts, les investisseurs ont tendance à privilégier les placements sur les marchés des capitaux dans un tel contexte et évitent d'acheter d'or. Début janvier, la perspective d'une hausse moins forte des taux d'intérêt aux Etats-Unis avait encore donné une forte impulsion au prix du métal jaune, l'once ayant bondi au début du mois à plus de 1950 dollars.

vj/rq