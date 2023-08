Le prix de l'or est tombé à son plus bas niveau depuis trois semaines lundi, après que le ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis a fait chuter le dollar et les rendements obligataires de leurs récents sommets, tandis que les investisseurs se préparent au test d'inflation de cette semaine qui pourrait influencer la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était stable à 1 940,99 dollars l'once à 3h25 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 11 juillet vendredi avant de s'établir à 0,4% plus haut. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 976,10 $.

L'indice du dollar américain a chuté et les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont glissé des sommets de novembre après que le rapport sur l'emploi du Département du travail ait montré que l'économie a créé moins d'emplois que prévu en juillet.

Cette nouvelle preuve que le marché du travail se refroidit a renforcé l'idée que la récente hausse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine pourrait être la dernière de son cycle de resserrement actuel.

Les marchés ont également fait le point sur les données du ministère du travail montrant des gains salariaux solides et une baisse du taux de chômage, ce qui suggère un resserrement continu des conditions du marché de l'emploi.

Le rapport sur l'emploi a été largement mitigé, a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG, ajoutant que le refroidissement des gains d'emploi fournit un argument pour que la Fed maintienne ses taux, mais que des pressions salariales plus persistantes provenant de l'étroitesse du marché du travail suggèrent qu'il faut toujours garder un œil sur les risques d'inflation à l'avenir.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui seront publiées mercredi, permettront d'évaluer si d'autres hausses de taux sont nécessaires pour maîtriser l'inflation.

L'or sans rendement est souvent considéré comme un investissement sûr contre l'inflation, mais il a tendance à perdre de son éclat lorsque les taux augmentent.

"Bien que l'affaiblissement du dollar américain et la baisse des rendements obligataires à la suite de la publication des données sur l'emploi aient apporté un certain soulagement à l'or, il faudra peut-être attendre un affaiblissement plus important du dollar américain pour que le métal jaune reprenne de la vigueur", a déclaré Jun Rong.

L'argent au comptant était en baisse de 0,3 % à 23,54 dollars l'once, tandis que le platine a augmenté de 0,4 % à 926,05 dollars. Le palladium a gagné 0,5 % à 1 263,26 dollars. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Subhranshu Sahu)