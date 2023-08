Le prix de l'or a rebondi mercredi après avoir atteint son plus bas niveau en un mois lors de la séance précédente, alors que le dollar et les rendements obligataires se sont affaiblis à la veille de la publication des données sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui pourraient plaider en faveur ou contre de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % à 1 929,99 $ l'once à 3 h 45 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 10 juillet à 1 922 $ mardi. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,2 % à 1 963,80 $.

"Pour une reprise durable (de l'or), nous pensons que le marché aura besoin d'une plus grande certitude sur les réductions des taux américains en 2024", a déclaré Baden Moore, responsable de la stratégie du carbone et des matières premières, National Australia Bank.

"Nous restons prudents sur les perspectives ici, car les attentes de réduction des taux de la Fed continuent de faire face à des risques de report ou de réduction", a déclaré M. Moore, ajoutant que l'IPC américain, les demandes initiales de chômage et les données ISM étaient des indicateurs clés du marché, ainsi que les mesures de relance de la Chine.

Les données ont montré que les prix à la consommation en Chine sont tombés dans la déflation en juillet, alors que la deuxième économie mondiale s'efforce de relancer la demande et que la pression monte pour que les autorités mettent en place des mesures de relance plus directes.

L'or, qui est généralement considéré comme une protection contre les risques économiques, a également été soutenu par de nouvelles inquiétudes concernant la santé de la plus grande économie du monde après que l'agence de notation Moody's a abaissé la note de plusieurs prêteurs américains.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont baissé en conséquence, rendant les lingots non porteurs d'intérêts plus attractifs. L'indice du dollar s'est également éloigné de son plus haut niveau de mardi, en baisse de 0,1 %.

Les responsables de la Réserve fédérale ont encore le temps d'étudier les données avant de décider si de nouvelles augmentations de taux sont nécessaires, a déclaré Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, mardi.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait être à un stade où elle peut laisser les taux d'intérêt là où ils sont, à moins d'un changement brusque dans la direction des données économiques récentes.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a gagné 0,6 % à 22,90 dollars l'once et le platine a bondi de 0,6 % à 905,45 dollars. Le palladium a grimpé de 1 % à 1 231,95 dollars. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Subhranshu Sahu)