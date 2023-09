Le prix de l'or a atteint son niveau le plus bas depuis plus d'un mois mercredi, battu par un dollar américain en pleine ascension, alors que les marchés s'adaptent à un scénario de hausse des taux d'intérêt.

L'or au comptant a été modéré à 1 899,98 $ l'once à 0250 GMT, après avoir franchi le seuil clé de 1 900 $ et atteint son niveau le plus bas depuis le 23 août mardi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 918,20 dollars.

Le dollar est resté fort à son plus haut niveau depuis 10 mois contre ses principaux pairs, les rendements du Trésor restant élevés en raison de la perspective de taux américains plus élevés pour longtemps.

Il y a 40 % de chances que la Réserve fédérale doive augmenter ses taux de manière significative pour vaincre l'inflation, a déclaré mardi Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent aucun intérêt.

Le discours dominant sur les taux d'intérêt plus élevés et plus longs semble l'emporter sur les flux de valeur refuge pour le métal jaune, a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

"Il faudra peut-être attendre une série de données, notamment les prochains rapports sur l'inflation et l'emploi, pour justifier le fait que la Fed pourrait ne pas poursuivre sa dernière hausse de taux et disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour réduire les taux si nécessaire.

L'indice des dépenses personnelles de consommation (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Fed, est attendu vendredi. Le département du travail publiera le rapport mensuel sur l'emploi le 6 octobre, suivi du rapport sur l'IPC le 12 octobre.

La confiance des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis quatre mois en septembre, plombée par les inquiétudes persistantes concernant la hausse des prix et les craintes croissantes d'une récession.

Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient atteint leur niveau le plus bas depuis plus de quatre ans.

L'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 22,78 dollars l'once, le platine est resté stable à 904,04 dollars et le palladium a gagné 0,7 % à 1 231,79 dollars. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Rashmi Aich)