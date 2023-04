L'or à son plus haut niveau depuis un an, les investisseurs évaluant les perspectives de hausse des taux d'intérêt

Les prix de l'or ont légèrement augmenté lundi, mais sont restés en deçà des plus hauts en un an atteints à la fin de la semaine dernière, alors que les données économiques panoramiques ont incité les investisseurs à réévaluer la trajectoire de la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine et ont stimulé le dollar.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 004,74 $ l'once, à partir de 0353 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 017,50 $. Le Dollar Index était en hausse de 0,1%, rendant le lingot cher pour les acheteurs étrangers. USD/ L'or est susceptible de se négocier avec un "biais positif mais peut voir une certaine correction initiale", bien qu'une "chute majeure" des prix ne soit pas attendue car les tensions économiques et géopolitiques mondiales incertaines soutiennent son statut de valeur refuge, a déclaré Hareesh V, chef de la recherche sur les matières premières chez Geojit Financial Services. L'or a baissé de 2 % vendredi après que les ventes au détail américaines aient baissé de 0,3 % le mois dernier, mais les gains enregistrés en janvier et février ont permis aux dépenses de consommation de s'accélérer au cours du premier trimestre. D'autres données ont montré que les ménages s'attendent à ce que l'inflation augmente au cours des 12 prochains mois. Un rapport séparé a montré que la production des usines américaines a chuté en mars, mais qu'elle a enregistré une légère hausse au premier trimestre. "L'or maintient également une forte corrélation avec les rendements réels, et l'action du prix continue d'être sensible à l'inflation américaine et aux données sur l'emploi, a déclaré Suki Cooper, analyste chez Standard Chartered, dans une note. [US/] Vendredi, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que les banquiers centraux américains devaient encore augmenter les taux d'intérêt, tandis que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'une hausse supplémentaire d'un quart de point de pourcentage pourrait permettre à la Fed de mettre fin à son cycle de resserrement. L'outil FedWatch du CME montre que les marchés évaluent à 80,9 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en mai. La hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait des lingots à faible rendement. "Les analystes de Citi ont déclaré dans une note que le stress lié à la stabilité financière présentait des vents positifs pour les valeurs refuges à long terme telles que l'or. L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 25,29 $ l'once, le platine a baissé de 0,7 % à 1 037,30 $ et le palladium a baissé de 0,7 % à 1 493,37 $.