Le prix de l'or est tombé à son plus bas niveau depuis plus de cinq semaines lundi, alors que le dollar et les rendements obligataires se sont renforcés avant la publication du compte rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait orienter les attentes en matière de taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 910,29 dollars l'once, à 0119 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis le 7 juillet. Les contrats à terme sur l'or américain ont également glissé de 0,2% à 1 942,60 $.

* Les rendements obligataires américains ont augmenté, portant le dollar à son plus haut niveau depuis le 7 juillet, après que les données de vendredi aient montré que les prix à la production ont augmenté légèrement plus que prévu en juillet, alors que le coût des services a rebondi au rythme le plus rapide depuis près d'un an.

* La hausse des taux d'intérêt et des rendements des obligations du Trésor augmente le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré, dont le prix est fixé en dollars.

* Le sentiment des consommateurs américains a baissé en août, mais les Américains s'attendent à ce que l'inflation diminue au cours de l'année prochaine et au-delà, selon un sondage réalisé vendredi.

* Les actions asiatiques se sont effondrées lundi avant la publication de données sur la Chine qui devraient renforcer les arguments en faveur d'une série de mesures de relance, même si Pékin semble faire la sourde oreille.

* Les données chinoises sur les ventes au détail et la production industrielle sont attendues mardi. Les marchés sont également à l'affût des chiffres des ventes au détail américaines mardi, suivis par les minutes de la réunion de juillet de la Fed mercredi.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,4 % à 899,63 tonnes vendredi.

* Les spéculateurs sur l'or du COMEX ont réduit leur position longue nette de 23.755 contrats à 75.582 durant la semaine du 8 août, selon les données de vendredi.

* La demande d'or physique a augmenté en Inde la semaine dernière, aidée par une baisse des prix, tandis que les achats des banques centrales ont maintenu les primes stables près des plus hauts de cinq mois en Chine, le principal acheteur.

* Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a baissé de 0,4% à 22,57 dollars l'once, le platine a baissé de 0,5% à 907,76 dollars, tandis que le palladium a augmenté de 0,1% à 1 294,73 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS À VENIR (GMT)

0630 Inde WPI Inflation YY July (Reporting by Swati Verma in Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)