L'or atteint son plus bas niveau depuis six semaines en raison de la hausse du dollar et des inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

L'or au comptant XAU= a baissé de 0,2% à 1 706,99 $ l'once, à 0100 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 21 juillet à 1 704,94 $ plus tôt.

Les contrats à terme sur l'or américain GCv1 ont perdu 0,5 % à 1 717,50 $.

L'indice du dollar USD= était en hausse de 0,1%, tandis que les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis le 28 juin. USD/ US/

La Fed devra relever les taux d'intérêt un peu au-dessus de 4 % d'ici le début de l'année prochaine, puis les maintenir à ce niveau afin de ramener l'inflation trop élevée vers l'objectif de la banque centrale, a déclaré mercredi la présidente de la Banque de réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester. (Article complet)

Même si l'or est considéré comme une protection contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots et fait grimper le dollar.

L'inflation dans la zone euro a atteint un nouveau record et sera bientôt à deux chiffres, annonçant une série de hausses importantes des taux d'intérêt, alors qu'une récession douloureuse semble de plus en plus certaine. (Article complet)

Les emplois privés américains ont augmenté modérément en août, selon le rapport national sur l'emploi ADP. (Article complet)

SPDR Gold Trust GLD, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, a déclaré que ses avoirs ont baissé de 0,3 % à 973,37 tonnes mercredi. (Article complet)

L'argent au comptant XAG= a chuté de 0,8 % à 17,83 $ l'once après être tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux ans. Le platine XPT= a chuté de 0,9 % à 838,24 $ et le palladium XPD= était en baisse de 0,6 % à 2 072,09 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0145 Chine Caixin Mfg PMI Final Aug

0500 Inde S&P Global Mfg PMI Août

0600 Royaume-Uni Prix des maisons Nationwide MM, YY Août

0750 France S&P Global Mfg PMI Août

0755 Allemagne S&P Global/BME Mfg PMI Août

0800 UE S&P Global Mfg Final PMI Août

0830 Royaume-Uni S&P GLBL/CIPS PMI final de l'industrie manufacturière Fnl août

0900 EU Taux de chômage juillet

1230 US Initial Jobless Clm Weekly

1345 US S&P Global Mfg PMI Final Aug

1400 US ISM Manufacturing PMI Aug