L'or atteint son plus bas niveau en quatre semaines alors que le dollar est en hausse

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a peu changé à 1 865,88 $ l'once, à 0045 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 6 janvier plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 1 879,40 $.

* Le Dollar Index était en hausse de 0,2%, rendant l'or moins attractif pour les acheteurs détenant d'autres devises.

* Les données de vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement accélérée le mois dernier, avec une augmentation de 517 000 emplois non agricoles - bien au-delà de l'estimation de 185 000. Le taux de chômage a atteint son plus bas niveau depuis 53 ans et demi, soit 3,4 %.

* Après le rapport sur l'emploi de vendredi, les négociants en contrats à terme sur les taux d'intérêt ont décidé de prévoir une nouvelle hausse des taux d'intérêt en mai, ce qui porterait le taux directeur dans la fourchette de 5 % à 5,25 %, et ils s'attendent maintenant à ce que les éventuelles baisses de taux de la Fed commencent en novembre, contre septembre auparavant.

* Des taux d'intérêt élevés diminuent généralement l'attrait du lingot puisqu'ils se traduisent par un coût d'opportunité accru de la détention de l'actif, qui ne rapporte aucun intérêt.

* Les données de vendredi ont également montré que l'activité de l'industrie américaine des services a fortement rebondi en janvier, avec une reprise des nouvelles commandes et des prix payés par les entreprises pour les matériaux continuant à augmenter à un rythme modéré.

* La demande d'or physique en Inde a augmenté la semaine dernière, car les bijoutiers ont repris leurs achats après être restés à l'écart pendant deux semaines, dans l'espoir d'une réduction des droits d'importation dans le budget du gouvernement, en pleine saison des mariages. [GOL/AS]

* L'argent au comptant a perdu 0,5% à 22,24 $ l'once, le platine a reculé de 0,1% à 973,04 $ et le palladium a glissé de 0,5% à 1 616,54 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0030 Australie Commerce de détail Q4

0700 Allemagne Commandes industrielles MM Déc

0700 Allemagne Fabrication O/P SA Déc

0700 Allemagne Biens de consommation SA Déc

0930 Royaume-Uni PMI tous secteurs Jan