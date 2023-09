L'or est tombé à son plus bas niveau en une semaine mercredi, après avoir enregistré sa plus forte baisse intrajournalière en un mois lors de la dernière session, alors que les rendements du Trésor américain et le dollar ont progressé en raison des prévisions selon lesquelles les taux d'intérêt resteront probablement élevés.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a été modéré à 1 924,41 $ l'once à 0058 GMT, après avoir affiché sa plus grande perte en une journée depuis le 1er août mardi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 949,80 $.

* Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de six mois contre un panier de devises lors de la dernière session, tandis que les rendements des obligations de référence à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine, ce qui a freiné l'appétit pour les lingots.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré que la dernière série de données économiques donnait à la banque centrale américaine la possibilité de déterminer s'il était nécessaire d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt.

* La hausse des taux d'intérêt américains et des rendements des obligations du Trésor augmente le coût d'opportunité de la détention d'or, qui ne rapporte pas d'intérêts.

* La hausse des prix et des coûts d'emprunt a poussé les consommateurs endettés à restreindre leurs dépenses, selon une série d'enquêtes publiées mardi.

* Les exportations chinoises se sont probablement contractées à un rythme plus lent en août, selon un sondage Reuters, soulignant que les fabricants restent sous pression après que les expéditions ont enregistré leur pire performance depuis février 2020 le mois dernier.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,1 %.

* Ailleurs, l'argent au comptant a diminué de 0,1% à 23,49 $ l'once, le platine a diminué de 0,3% à 923,34 $ et le palladium a augmenté de 0,1% à 1 212,85 $. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Commandes industrielles MM Juillet 0600 Allemagne Biens de consommation SA Juillet 0830 UK All-Sector PMI Août 1230 US International Trade Juillet 1345 US S&P Global Comp, Svcs Final PMIs Août 1400 US ISM N-Mfg PMI Août 1800 US Federal Reserve issues the Beige Book (Reporting by Swati Verma in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)