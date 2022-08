L'or atteint son plus haut niveau depuis un mois en raison de la baisse des rendements du Trésor et du rapport sur l'emploi aux États-Unis.

L'or au comptant était stable à 1 790,73 $ l'once, à 0301 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 5 juillet. Les prix sont en hausse de 1,5 % cette semaine.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient stables à 1 807,40 $.

"L'or continue de bénéficier de la combinaison d'un dollar plus faible et d'une baisse des rendements obligataires américains, les marchés continuant à anticiper un pic d'inflation et une récession", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a glissé, réduisant le coût d'opportunité de la détention d'or ne portant pas intérêt. [US/]

L'attention du marché se porte maintenant sur le rapport mensuel sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu à 1230 GMT plus tard dans la journée, qui pourrait proposer plus de clarté sur les plans de resserrement agressifs de la Réserve fédérale pour combattre l'inflation galopante. Les économistes s'attendent à une augmentation de 250 000 emplois en juillet.

"Un chiffre de masse salariale mou soutiendra l'élan haussier de l'or, car il est susceptible d'entraîner un autre accès de faiblesse du dollar avec la baisse des rendements. L'or devrait continuer à se rapprocher de la région des 1 900,00 $ au cours des prochaines séances", a ajouté M. Halley.

La Banque d'Angleterre a procédé à la plus forte hausse des taux d'intérêt depuis 1995 dans le but d'étouffer l'inflation galopante.

Le dollar a augmenté de 0,2 % par rapport à ses rivaux, rendant l'or moins attrayant pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

Les tensions sino-américaines sont restées au centre de l'attention après que la Chine ait tiré plusieurs missiles près de Taïwan jeudi, un jour après que la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, ait fait un voyage de solidarité sur l'île autonome.

L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % à 20,25 $ l'once, et le palladium a grimpé de 0,8 % à 2 081,43 $.

Le platine a gagné 0,8 % à 933,91 $ l'once et se dirigeait vers sa troisième hausse hebdomadaire consécutive.