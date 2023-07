Le prix de l'or a atteint jeudi son plus haut niveau en neuf semaines grâce à un dollar plus faible et à des paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine pourrait bientôt mettre en pause son cycle de hausse des taux d'intérêt.

L'or au comptant était en hausse de 0,5 % à 1 987,18 $ l'once à 3 h 25 GMT, son plus haut niveau depuis la mi-mai. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,4 % à 1 988,80 $.

"Nous sommes haussiers sur l'or à partir de maintenant car nous devrions atteindre la fin des hausses de taux de la Fed lors de la prochaine réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) (26 juillet)", a déclaré Baden Moore, responsable de la stratégie carbone et matières premières à la National Australia Bank, ajoutant que le marché se concentrait également sur les réductions potentielles de taux.

La baisse des taux d'intérêt favorise le lingot car elle réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots non rémunérés.

En outre, l'indice du dollar était en baisse de 0,2 %, proche de son niveau le plus bas depuis plus d'un an, ce qui rend l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

La Fed devrait relever ses taux de 25 points de base (pb) lors de sa réunion de la semaine prochaine, les maintenant dans la fourchette 5,25 %-5,5 % en 2023, selon l'outil Fedwatch de la CME.

Plus tard dans la journée, les investisseurs surveilleront les données relatives aux demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine du 15 juillet, qui devraient augmenter à 242 000 contre 237 000 en données corrigées des variations saisonnières.

"Je pense que si les demandes d'allocations chômage restent stables ou augmentent, je m'attends à un mouvement positif sur l'or", a déclaré M. Moore.

Les données montrent que les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont augmenté de 0,19 % à 913,80 tonnes mercredi.

En Asie, le yuan a progressé après que la Chine a laissé inchangés ses critères de prêt, tout en augmentant le ratio d'ajustement macro prudentiel transfrontalier pour les entreprises et les institutions financières.

Les actions asiatiques ont progressé et la livre sterling a chuté, le ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni ayant stimulé l'appétit pour le risque.

L'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 25,23 dollars l'once, le platine a progressé de 0,1 % à 973,81 dollars tandis que le palladium a baissé de 0,2 % à 1 305,54 dollars. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Sonia Cheema)