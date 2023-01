L'or atteint son plus haut niveau sur 8 mois, les perspectives de ralentissement de la Fed suscitant l'appétit.

L'or au comptant était en hausse de 0,7% à 1 878,55 $ l'once, à 0256 GMT, son plus haut niveau depuis le 9 mai 2022. Les contrats à terme sur l'or américain ont également augmenté de 0,7 % à 1 883,20 $.

Le Dollar Index a glissé de 0,3 %.

"Des données américaines plus douces vendredi ont stimulé l'attrait de l'or. Les données suggèrent que le resserrement cumulatif de la Fed en 2022 commence à faire sentir ses effets sur l'économie et que la Fed peut se permettre de ralentir son rythme de resserrement", a déclaré Christopher Wong, stratège OCBC FX.

Les données ont montré vendredi que l'économie américaine a créé des emplois à un rythme soutenu en décembre, mais les responsables de la Fed pourraient tirer un certain réconfort d'une modération des gains salariaux. En outre, l'activité de l'industrie des services américaine s'est contractée en décembre pour la première fois depuis plus de 2 ans et demi, dans un contexte de baisse de la demande, proposant ainsi de nouvelles preuves de la baisse de l'inflation.

La hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait de l'or en tant que couverture contre l'inflation et augmente le coût d'opportunité de la détention de cet actif non productif.

Les participants au marché vont maintenant se tourner vers le discours du président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence des banques centrales à Stockholm mardi et vers les données de l'indice des prix à la consommation américain prévues jeudi.

"Les données de l'IPC de cette semaine seront déterminantes. Une nouvelle décélération des pressions sur les prix pourrait stimuler l'appétit pour l'or tandis que le dollar reste sous pression. Cependant, une hausse inattendue de l'IPC pourrait perturber les sentiments", a ajouté Wong.

Les traders ont également gardé un œil sur la Chine, principal consommateur de lingots, qui rouvre ses frontières, pratiquement fermées depuis le début de la pandémie de COVID-19.

L'argent au comptant a gagné 0,9 % à 24,03 $, tandis que le platine a augmenté de 0,5 % à 1 095,58 $ et le palladium de 0,7 % à 1 817,59 $.