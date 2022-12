L'or atteint son plus haut niveau sur deux semaines en raison de l'espoir d'une réduction des hausses de taux aux États-Unis.

L'or au comptant a augmenté de 0,4% à 1 774,62 $ l'once, à 0241 GMT, et a atteint son plus haut niveau depuis le 16 novembre. Les contrats à terme sur l'or américain ont grimpé de 1,6 % à 1 788,70 $.

Le Dollar Index a baissé de 0,3 %. Un billet vert plus faible rend l'or plus attrayant pour les acheteurs étrangers.

M. Powell a effectivement confirmé que la Fed allait ralentir son rythme de resserrement, ce qui a fait baisser le dollar américain et augmenter l'or, a déclaré Matt Simpson, analyste de City Index.

Dans son discours de mercredi, Powell a également signalé un ajustement économique prolongé à un monde où les coûts d'emprunt resteront élevés, où l'inflation diminue lentement et où les États-Unis restent chroniquement à court de travailleurs.

Les participants au marché s'attendent désormais à 91 % de chances d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion de décembre de la banque centrale américaine.

Une baisse des taux a tendance à renforcer l'attrait du lingot, car elle réduit le coût d'opportunité de la détention de cet actif non productif, qui a terminé le mois de novembre en hausse de plus de 8 % - son plus gros gain mensuel depuis juillet 2020.

L'attention des investisseurs se tourne maintenant vers les données sur les emplois non agricoles du département américain du Travail vendredi, qui pourraient influencer les décisions politiques de la Fed.

"Un rapport solide sur l'emploi donnera à la Fed le feu vert pour continuer à hausser les taux alors que l'inflation reste élevée, ce qui est mauvais pour l'or. Un rapport faible pourrait être bénéfique pour l'or car il indique une baisse de la demande des consommateurs à venir, ce qui est déflationniste", a ajouté M. Simpson.

Pendant ce temps, les emplois privés américains ont augmenté bien moins que prévu en novembre, ce qui suggère que la demande de main-d'œuvre se refroidit dans un contexte de taux d'intérêt élevés, selon une enquête publiée mercredi.

L'argent au comptant a légèrement augmenté de 0,2 % à 22,24 $, le platine de 0,7 % à 1 040,13 $ et le palladium de 0,9 % à 1 897,63 $.