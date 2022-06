L'or atteint son plus haut niveau sur un mois en raison de l'affaiblissement du dollar, en vue d'un gain hebdomadaire

Le prix de l'or a atteint un sommet d'un mois vendredi, soutenu par la baisse du dollar américain, ce qui a également permis à l'or de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif.

Le prix de l'or a atteint un pic d'un mois vendredi, grâce à la faiblesse du dollar américain qui a également permis à l'or de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif. L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 1 871,28 $ l'once, à 0214 GMT, son plus haut niveau depuis le 9 mai. Le prix de l'or a augmenté d'environ 1% jusqu'à présent cette semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont également augmenté de 0,2 % à 1 874,50 $. Le dollar a légèrement baissé, rendant le lingot d'or à prix vert plus attrayant pour les acheteurs étrangers. "Nous pensons que les prix ont connu un creux important autour de 1 828 $ cette semaine, et avec le retour de la dynamique haussière, un mouvement vers 1 900 $ semble envisageable", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index. Le prix de l'or a augmenté de plus de 1% jeudi, soutenu par une baisse du dollar et des données montrant que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu le mois dernier. Les signes d'une crise économique peuvent être favorables à la demande d'or, car les investisseurs le considèrent comme un actif sûr. "Nous notons également que les grands spéculateurs et les fonds gérés ont augmenté leur exposition longue nette à l'or la semaine dernière, pour la première semaine en six, ce qui suggère qu'il existe un soutien à des niveaux inférieurs", a ajouté M. Simpson. Entre-temps, la Réserve fédérale américaine est susceptible de continuer à resserrer sa politique monétaire au-delà des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage prévues lors de chacune de ses deux prochaines réunions, ont signalé deux responsables politiques jeudi, la seule question étant de savoir de combien. La hausse des taux d'intérêt américains à court terme augmente le coût d'opportunité de la détention d'or, qui ne porte aucun intérêt. SPDR Gold Trust , le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,1 % à 1 066,04 tonnes jeudi, contre 1 067,20 tonnes lors de la session précédente. L'argent au comptant, qui a gagné 0,5 % à 22,39 $ l'once, a augmenté de 1,4 % depuis le début de la semaine. Le platine s'est raffermi de 0,2 % à 1 024,57 $, et devrait connaître une hausse hebdomadaire d'environ 7,4 %, la plus importante depuis mai 2021. Le palladium a grimpé de 0,5 % à 2 064,20 $. (Reportage de Bharat Govind Gautam à Bengaluru ; Montage de Rashmi Aich et Sherry Jacob-Phillips)