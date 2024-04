Le prix de l'or a atteint un nouveau record mardi, la demande des fonds d'investissement ayant compensé la force du dollar américain et la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt américains à long terme.

L'or au comptant a augmenté de 0,5% à 2 260,7 dollars l'once à 0946 GMT, après avoir atteint un record historique de 2 266,59 dollars. Le lingot a atteint de nouveaux records pendant trois sessions consécutives.

"Une offre sous-jacente de la part des banques centrales et de détail est rejointe par des spéculateurs qui suivent le mouvement et qui ont étendu leurs positions longues déjà élevées suite à la rupture au-dessus de 2 200 $, a déclaré Ole Hansen chez Saxo Bank.

"En outre, il ne fait aucun doute que les tensions géopolitiques ont ajouté une couche supplémentaire de soutien."

Le lingot a augmenté de 9,3 % en mars, ce qui constitue sa plus forte croissance mensuelle depuis juillet 2020.

Il a continué à augmenter mardi malgré un dollar américain fort après que les données de lundi ont montré que l'industrie manufacturière américaine a augmenté pour la première fois en un an et demi en mars. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs ont ramené à 62 % les paris sur une baisse des taux d'intérêt en juin après la publication de ces données.

"Ce qui rend la hausse de l'or si inhabituelle, c'est qu'elle se produit en dépit de vents contraires traditionnels importants : hausse du dollar américain, hausse des rendements des bons du Trésor, augmentation de la probabilité de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

"En outre, nous entrons dans une période de ralentissement de la demande saisonnière. Vous ne pouvez pas imaginer un contexte plus défavorable".

Dans un contexte de prix élevés, les investisseurs physiques européens vendent du métal en gros à leurs revendeurs et la demande indienne s'est effondrée, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l'argent au comptant a augmenté de 2,0 % pour atteindre 25,58 $ l'once, le platine a augmenté de 1,5 % pour atteindre 915,35 $ et le palladium a grimpé de 2,1 % pour atteindre 1 017,12 $.