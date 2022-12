L'or atteint un pic de 5 mois alors que le dollar plonge sur les espoirs de réouverture de la Chine

L'or au comptant était en hausse de 0,5% à 1 807,21 $ l'once, à 0233 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 5 juillet à 1 808,20 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,6 % à 1 819,60 $.

Le Dollar Index a baissé de 0,2 %, se situant près de son plus bas niveau en cinq mois. Un dollar plus faible rend le lingot d'or moins cher pour les acheteurs étrangers. [USD/]

"Le marché s'attend toujours à ce que la Fed ralentisse son rythme de resserrement, ce qui apporte un soutien à l'or", a déclaré Matt Simpson, analyste de City Index, en faisant référence aux solides données sur l'emploi.

Les données publiées vendredi ont montré que les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en novembre et ont augmenté les salaires, écartant ainsi les craintes croissantes d'une récession, mais cela n'empêchera probablement pas la Réserve fédérale de ralentir le rythme de ses hausses de taux d'intérêt à partir de ce mois-ci.

Les participants au marché estiment à 91 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base des taux lors de la réunion de la Fed ce mois-ci.

Des taux d'intérêt plus bas ont tendance à être bénéfiques pour l'or car ils réduisent le coût d'opportunité de la détention de l'actif non productif.

"De plus, la nouvelle selon laquelle la Chine réduit ses restrictions COVID signifie que la demande d'or augmentera dans la région, ce qui soutiendra davantage les prix", a déclaré M. Simpson.

Un plus grand nombre de villes de la Chine, principal consommateur d'or, ont annoncé dimanche un assouplissement des restrictions liées au coronavirus, alors que le pays tente de rendre sa politique de zéro COVID plus ciblée et moins onéreuse après des protestations sans précédent.

La London Bullion Market Association est en train de créer une base de données des lingots d'or russes détenus par les banques à Londres pour aider à prévenir l'évasion des sanctions par les entreprises russes ou la banque centrale russe, a déclaré le groupe industriel vendredi.

L'argent au comptant a gagné 1,1% à 23,37 $, le platine a augmenté de 1,1% à 1 024,96 $ et le palladium a légèrement augmenté de 0,7% à 1 911,82 $.