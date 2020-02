Matières premières : L'or au plus haut en sept ans, dopé par le coronavirus

Londres (awp/afp) - L'or a atteint un nouveau sommet en sept ans, après celui de vendredi, porté par les craintes autour du coronavirus, dont l'épidémie ne cesse de s'étendre.

Vers 09H25 GMT (10H25 à Paris), l'or a culminé à 1689,31 dollars, un niveau plus vu depuis fin janvier 2013.

"Les investisseurs se précipitent sur l'or comme valeur refuge, inquiets que l'épidémie de Covid-19 ne puisse faire dérailler la croissance mondiale", a commenté Avtar Sandu, analyste pour Phillip Futures, tandis que le métal précieux prenait environ 2,5% par rapport à la clôture de vendredi.

"Plus la maladie s'étend et plus les titres de presse deviennent hystériques, plus le prix grimpera", a renchéri David Govett, analyste pour Marex Spectron, qui juge cependant la réaction du marché "excessive".

Depuis la mi-janvier et la médiatisation autour de ce nouveau virus apparu en Chine, l'or, qui évoluait déjà à des niveaux historiquement hauts, a gagné 8%. Considéré comme une valeur refuge, il a tendance à s'apprécier en période de nervosité.

Lundi, le regain d'inquiétude observé sur les marchés, avec des Bourses mondiales en forte baisse, s'expliquait par l'accélération de l'épidémie à travers le globe.

Le nombre de personnes contaminées a fortement augmenté de la Corée du Sud à l'Iran, qui comptent respectivement le plus grand nombre de cas de contamination et de décès en dehors de la Chine.

En Europe, l'Italie est devenue ce week-end le premier pays du continent à imposer des mesures de quarantaine dans une dizaine de communes du nord de la péninsule. Le pays comptait lundi aux alentours de 200 cas de contamination, pour quatre décès.

afp/ol