L'or augmente alors que la baisse des rendements américains relâche l'emprise du dollar.

L'or au comptant a légèrement augmenté de 0,2 % à 1 814,99 $ l'once à 10 h 41 HE, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 31 janvier à 1 786,60 $. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 1 812,10 $.

Le léger rebond de l'or est attribuable à une baisse des rendements du Trésor et à un petit repli du dollar, a déclaré Bob Haberkorn, stratège principal du marché chez RJO Futures, ajoutant que la tendance générale du dollar était "toujours élevée car la Fed est agressive avec ses hausses de taux".

"Tout bien considéré, l'or se maintient, il devrait être sensiblement plus bas ... il trouvera un soutien légèrement en dessous du niveau de 1800 $. De plus, il y a une énorme demande pour l'or et l'argent physiques." [GOL/AS]

Le dollar a légèrement baissé, mais s'est maintenu près d'un pic de deux décennies, rendant l'or cher pour les acheteurs étrangers. [USD/]

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, les taux d'intérêt plus élevés pour dompter la hausse des prix freinent l'appétit pour le lingot, qui ne rapporte aucun intérêt.

"Beaucoup considèrent toujours que l'or est considérablement sous-évalué, et seraient encore plus disposés à acheter le métal maintenant que les prix ont faibli", a déclaré Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index.

L'argent au comptant a gagné 2 % à 21,48 $ l'once, après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis juillet 2020.

L'argent s'est retrouvé pris dans la liquidation plus large des actions et de l'or, étant puni pour être un métal industriel à un moment où les prévisions de croissance sont revues à la baisse, a déclaré Rupert Rowling, analyste de marché chez Kinesis Money.

Le platine a augmenté de 0,1% à 939,66 $ et le palladium de 1,7% à 1 976,68 $.

Le fabricant de catalyseurs automobiles Johnson Matthey a déclaré qu'un excédent sur le marché du platine devrait se réduire cette année et que les marchés du palladium sont susceptibles de redevenir déficitaires.