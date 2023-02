L'or augmente alors que le dollar se détend après les commentaires de Powell

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 876,14 $ l'once, à 0058 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain se sont raffermis de 0,2% à 1 887,90 $.

* Le Dollar Index était en baisse de 0,2%, se retirant d'un pic d'un mois atteint lors de la session précédente. Un dollar plus faible rend l'or au prix du billet vert moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

* Le rapport sur l'emploi de vendredi a montré pourquoi la lutte contre l'inflation "prendra beaucoup de temps", a déclaré M. Powell mardi, reconnaissant que les taux d'intérêt pourraient devoir être plus élevés que prévu.

* Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la Fed devrait probablement augmenter les taux d'intérêt à au moins 5,4 % afin de maîtriser l'inflation élevée.

* L'or est sensible aux taux d'intérêt élevés, qui augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

* Le déficit commercial américain s'est creusé en décembre, inversant la moitié de la forte contraction du mois précédent, alors que les importations ont rebondi et que les exportations de marchandises ont chuté à leur plus bas niveau depuis 10 mois, dans un contexte de refroidissement de la demande mondiale et de baisse des prix du pétrole brut.

* Entre-temps, la Chine détenait 65,12 millions d'onces troy d'or fin à la fin du mois de janvier, contre 64,64 millions d'onces à la fin du mois de décembre, selon les données de la banque centrale.

* SPDR Gold Trust GLD, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, a déclaré que ses avoirs ont augmenté de 0,32 % pour atteindre 920,82 tonnes mardi, contre 917,92 tonnes lundi. [GOL/ETF]

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 22,27 $ l'once, le platine a augmenté de 0,4 % à 977,40 $ et le palladium a diminué de 0,2 % à 1 642,24 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

Pas de données/événements majeurs attendus pour le mercredi 8 février.