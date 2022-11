L'or augmente alors que le dollar suspend sa progression ; l'accent est mis sur les minutes de la Fed.

L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 1 743,07 $ l'once à 0215 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,3 % à 1 744,50 $.

Le métal jaune a chuté pour une quatrième session consécutive lundi, les investisseurs préférant la sécurité du dollar dans un contexte de nouvelles restrictions COVID-19 en Chine. [USD/]

Mardi, le dollar a marqué une pause dans sa progression, rendant l'or moins cher pour les acheteurs étrangers.

Les minutes de la réunion de novembre de la Fed sont attendues mercredi, la plupart des traders pariant sur une hausse de 50 points de base en décembre . Les chances d'une hausse de 75 points de base ont été évaluées à 19 % suite aux récents commentaires des responsables de la Fed.

"Comme les investisseurs n'attendent pas de nouvelles informations substantielles, la menace du procès-verbal est que le FOMC (Federal Open Market Committee) pourrait présenter le récit du pivot dans un emballage hawkish minimisant toute chance d'un changement de politique du resserrement à l'assouplissement", a déclaré Stephen Innes, associé directeur de SPI Asset Management.

Cependant, les paris globaux pour une inflation plus bénigne devraient soutenir les investisseurs en or qui parient sur une récession limite au cours du premier semestre de l'année prochaine et un éventuel pivot de la Fed vers des réductions de taux, a ajouté Innes.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, les taux d'intérêt élevés découragent les investissements dans les lingots non productifs.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que la banque centrale peut passer à des augmentations de taux plus faibles à partir du mois prochain alors qu'elle affine sa politique.

Innes a déclaré que le seul facteur susceptible de ramener l'or sous les 1 700 $ était une "surprise à la hausse de l'IPC américain".

L'argent a progressé de 1% à 21,05 $ l'once, le platine a ajouté 1,2% à 993,50 $, tandis que le palladium a augmenté de 0,4% à 1 872,25 $.

Le World Platinum Investment Council a déclaré qu'il s'attendait à un déficit du métal en 2023 après un excédent important cette année.