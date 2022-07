L'or augmente alors que les investisseurs s'attendent à l'issue de la réunion de la Fed aux États-Unis.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est raffermi de 0,1% à 1 718,97 $ l'once, à 0041 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 716,70 $.

* Les actions de Wall Bourse ont chuté et les bons du Trésor américain se sont redressés mardi, un jour avant une probable hausse des taux de la Réserve fédérale, alors que les investisseurs sont confrontés à des préoccupations économiques croissantes et à des signes d'une crise imminente de l'approvisionnement en gaz en Europe. [MKTS/GLOB]

* On s'attend largement à ce que la banque centrale américaine augmente les taux d'intérêt de 75 points de base supplémentaires à l'issue de sa réunion de politique générale mercredi.

* Des taux d'intérêt et des rendements obligataires plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

* Le dollar s'est légèrement détendu après une forte hausse mardi. Un dollar plus faible favorise l'attrait de l'or auprès des acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

* La confiance des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis un an et demi en juillet, en raison des inquiétudes persistantes concernant la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, qui pourraient réduire les dépenses, ce qui laisse présager un ralentissement de la croissance économique au début du troisième trimestre.

* L'économie mondiale est en proie à un sérieux ralentissement, avec certaines économies clés présentant un risque élevé de récession et seulement un faible refroidissement significatif de l'inflation au cours de l'année prochaine, selon les sondages Reuters auprès des économistes.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 18,68 $ l'once, le platine a gagné 0,3 % à 876,22 $ et le palladium s'est raffermi de 0,4 % à 2 017,56 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0130 Australie CPI QQ, YY Q2

0130 Australie RBA Weighted Medn CPI QQ ,YY Q2

0130 Australie RBA Trimmed Mean CPI QQ ,YY Q2

0500 Japon Indicateur avancé révisé mai

1230 US Durable Goods June

1800 US Federal Open Market Committee annonce sa décision sur les taux d'intérêt suivie d'un communiqué