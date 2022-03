L'or augmente alors que les investisseurs suivent les négociations entre la Russie et l'Ukraine et attendent l'IPC américain.

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 996,09 $ l'once à 1047 GMT après avoir chuté de 3% mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,7 % à 2 002,40 $.

"Les haussiers de l'or ont montré peu de scrupules à catapulter les prix à la hausse sur les signes que la crise ukrainienne pourrait aggraver considérablement les perspectives économiques mondiales", a déclaré Han Tan, analyste en chef du marché chez Exinity.

Les ministres des affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine se sont rencontrés jeudi en Turquie, le contact au plus haut niveau entre les deux pays depuis le début de la guerre le 24 février, mais dans des conférences de presse simultanées en duel, ils ont clairement indiqué qu'ils n'avaient fait aucun progrès.

Une ruée vers les actifs refuges en début de semaine en raison de la crise ukrainienne a propulsé les prix de l'or à des niveaux proches des records atteints en août 2020.

Selon les analystes, une partie de cette prime de risque s'est dénouée au cours de la dernière séance et tôt jeudi.

Mais l'or a été soutenu après qu'un rebond des actions ait flétri, les analystes mettant en garde contre de nouvelles difficultés pour les actions sans fin immédiate en vue de la guerre en Ukraine. [MKTS/GLOB]

Les investisseurs gardent également un œil sur les données de l'indice des prix à la consommation américain de février qui sont attendues plus tard dans la journée, sur fond de flambée des prix du pétrole et avant la prochaine déclaration de politique générale de la Réserve fédérale le 16 mars. [O/R]

Le palladium, utilisé par les constructeurs automobiles dans les convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions, était en baisse de 0,4 % à 2 926,54 $ l'once. Le métal a atteint un niveau record de 3 440,76 $ lundi, poussé par les craintes de perturbations de l'approvisionnement de la part du principal producteur, la Russie.

Le marché du palladium "devrait continuer à prendre en compte une prime de risque d'approvisionnement à court terme", ont écrit les analystes d'ANZ dans une note.

L'argent au comptant s'est raffermi de 0,3 % à 25,80 $ l'once, tandis que le platine a ajouté 1,1 % à 1 087,32 $.