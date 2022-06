L'or augmente alors que les nations du G7 envisagent d'interdire les importations de lingots en provenance de Russie

L'or au comptant a augmenté de 0,5% à 1 835,58 $ l'once à 0231 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,3 % à 1 836,30 $.

"L'interdiction d'importation de l'or russe par le G7 semble fournir un certain soutien à court terme au début de l'Asie (des échanges)", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA.

"Toutefois, il s'agit surtout d'un exercice d'estampillage en réalité pour le groupement, et je ne m'attends pas à ce que cela marque un changement structurel dans les perspectives de l'offre et de la demande qui soutiendra les prix."

Quatre des nations riches du Groupe des Sept (G7) ont décidé d'interdire les importations d'or russe dimanche afin de resserrer la pression des sanctions sur Moscou et de lui couper les moyens de financer l'invasion de l'Ukraine.

"Les gros titres seront rapidement digérés, et le marché devrait retourner à son tiraillement entre des taux d'entrée plus élevés, négatifs pour l'or, et des chances de récession signifiant des réductions de taux plus rapides, positives pour l'or", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

Deux banquiers centraux américains ont déclaré vendredi qu'ils étaient favorables à de nouvelles hausses brutales des taux afin d'endiguer la hausse rapide des prix, même si les investisseurs ont applaudi des données économiques montrant que les prévisions d'inflation étaient moins inquiétantes que ce que l'on craignait initialement.

L'or est considéré comme une protection contre l'inflation, mais des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent aucun intérêt. [US/]

"Dans l'ensemble, l'or reste embourbé au milieu de la fourchette de 1 780 à 1 880 dollars qui est en place depuis le début du mois de mai, et nous aurons besoin d'un mouvement directionnel important du dollar américain pour changer cette dynamique", a déclaré M. Halley. [USD/]

L'argent au comptant a augmenté de 1,2% à 21,36 $ l'once, le platine a gagné 0,5% à 912,00 $ et le palladium a grimpé de 0,6% à 1 886,65 $.